To smo htjeli vidjeti: Hrvatskoj se otvara scenarij kakvog je priželjkivala, evo što čeka vatrene

Amerika je, kaže Jurica Pađen, zemlja daleka. Barka čeka dolje u luci, a hrvatsku nogometnu reprezentaciju, posve smo sigurni, prevest će na put do novog uspjeha. Istina, kvalifikacije za Dalićeve momke mogu početi tek za točno godinu dana, mogu trajati nikad kraće, ali i biti nikada lakše. Sve smo to gotovo pa osigurali pobjedom protiv Poljske ove nedjelje u Osijeku. Zanimljivo je koliko jedna pobjeda, naoko ne tako bitna, može odrediti godinu, pa i godine koje dolaze.

Vješti analitičari platforme Football Meets Data izračunali su da Hrvatska sada ima točno 99.7 posto šanse da se u prosincu ove godine nađe u prvoj jakosnoj skupini ždrijeba za Svjetsko prvenstvo koje će se 2026. godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U prvom "bubnju" naći će se 12 reprezentacija - 8 četvrtfinalista ovosezonske Lige nacija i još četiri najbolje po FIFA-ljestvici, a koje se u četvrtzavršnicu LN nisu plasirale.

To be in Pot 1 in WC qualifiers (9 Sep):



100% 🇫🇷 FRA ✅

100% 🇪🇸 ESP ✅

100% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ENG ✅

100% 🇧🇪 BEL ✅

100% 🇳🇱 NED ✅

100% 🇮🇹 ITA ✅

~100% 🇵🇹 POR

99.9% 🇩🇪 GER

99.7% 🇭🇷 CRO

92% 🇩🇰 DEN

90% 🇨🇭 SUI

39% 🇦🇹 AUT

--

31% 🇵🇱 POL

24% 🇭🇺 HUN

14% 🇷🇸 SRB

6% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 SCO

2% 🇺🇦 UKR

1% 🇮🇱 ISR

1% 🇧🇦 BIH…