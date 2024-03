Tko uopće može igrati vezni red u Hrvatskoj nakon Modrića, Brozovića i Kovačića?

Hrvatska reprezentacija ima jedan od najboljih veznih redova za nadolazeće Europsko prvenstvo u Njemačkoj, po nekim mišljenjima čak i najbolji. Vezni red u sastavu Modrić-Brozović-Kovačić iza sebe već ima oko 50 zajedničkih utakmica u nogama za reprezentaciju i uistinu je riječ o neizostavnom sastojku naše reprezentacije.

Međutim, unatoč činjenici da nam je vezni red najjača karika, možda i najslabija karika naše reprezentacije je ono što imamo ispod tog veznog reda, ono što se krije ispod površine. Kad gledamo na popis igrača za koje se izbornik Zlatko Dalić odlučio za prijateljski turnir u Egiptu, a vjerojatno i popis igrača koji će biti izabrani za Euro, osim tri spomenuta prvotimca Hrvatska vrlo izgledno neće imati pravih, istinskih centralnih veznjaka.

Službeno su na popisu veznjaka uz Modrića, Brozovića i Kovačića još Mario Pašalić, Lovro Majer, Nikola Vlašić i Luka Ivanušec. Da, svi ti igrači bi po hitnosti mogli pokriti poziciju veznog igrača ako za to bude potrebe, no svi oni su u već sad godinama igranja za reprezentaciju žestoko indoktrinirani za ulogu krilnih napadača. Pašalić, Majer i Vlašić su većinu svojih nastupa u dresu reprezentacije odradili na poziciji desnog krila, dok je Ivanušec najveći postotak svojih nastupa odradio na poziciji lijevog krila.

Slična je situacija i u klubovima, gdje od svih ovih igrača jedino ove sezone Mario Pašalić igra nešto više na poziciji centralnog veznjaka, no opet je riječ o jednom drukčijem, 3-4-2-1 sistemu u njegovoj Atalanti gdje se nerijetko najbolje snalazi kao veznjak koji se uključuje iz drugog plana i nominalno postaje drugi centarfor. Majer i Vlašić uglavnom igraju 'desetke' u svojim klubovima (nekad i krila), i to je centralna pozicija, no opet znatno drukčija i ofenzivnija uloga od jednog od tri veznjaka u 4-3-3 sustavu.

Već nam je vjerojatno svima dosta priče kako će Hrvatska izgledati nakon zalazaka karijera naših aduta iz veznog reda, ali ta priča je uistinu jako bitna kad vidimo činjenice da se u našoj A selekciji ne daje ni približno dovoljno prilika nijednom pravom i istinskom centralnom ili pak defenzivnom veznjaku osim, hajdemo biti slobodni pa reći, "svetog trojstva". Ako se, hipotetski gledano, Modrić, Brozović i Kovačić odluče oprostiti od reprezentacije u istom trenutku ili u jako kratkom vremenskom razmaku (što nije nemoguće), što ćemo onda? Igrati u veznoj liniji s tri igrača koja su navikla biti krila u reprezentaciji? Bacati nove ljude 'u vatru' bez da su imali kontinuitet provođenja vremena s reprezentacijom i kontinuiranu naviku na taj puls igranja za Hrvatsku?

Istina je da nakon Modrića, Brozovića i Kovačića po kvaliteti i reputaciji slijedi drastičan pad pri idućem igraču u kontekstu veznog reda naše nacionalne selekcije, no to ne znači da se ne može dugoročno razmišljati i shvatiti da će jedan od tih novih igrača (ili možda sva trojica) kad-tad morati preuzeti odgovornost i voditi konce igre hrvatske reprezentacije.

Iako je velika razlika između njih i toliko spominjanog tria iz početne postave, igrači poput Nikole More i Kristijana Jakića (obojica 26-godišnjaci) su već uz svoje ime morali imati minimalno po deset nastupa svaki za reprezentaciju, makar bilo riječ o ulascima s klupe u utakmicama s reprezentacijama kao što su Latvija, Malta i Cipar, s kojima smo igrali proteklih godina. Jakić ima pet nastupa za 'vatrene', dok Moro ima samo jedan. A iako nije riječ o svjetskim top-klasama, i dalje su to momci koji igraju u ligama petice.

Čak tu nije na odmet spomenuti ni Josipa Mišića koji godinama prikazuje odlične igre u HNL-u i Europi u dresu Dinama bez da je dobio poziv, no tu je već donekle 'prošla baba s kolačima' jer je on sad već 29-godišnjak. Treba spomenuti i mladog momka poput Nike Kristiana Sigura koji tek dolazi na radar. Bitno je naglasiti da ovdje ne pričamo o ofenzivnim veznjacima, odnosno 'desetkama' poput Martina Baturine, Luke Sučića ili Tonija Fruka. Tema se u ovom kontekstu odnosi isključivo na centralne ili defenzivne veznjake.

Dakako, ne govori se ovdje da bi igrači poput More ili Jakića morali biti prvotimci, nego se više govori da će biti vrlo zanimljivo i nepredvidivo vidjeti kako će vatreni izgledati poslije Modrića, Brozovića i Kovačića. Kao što nas je dosad izbornik Zlatko Dalić najčešće razuvjeravao potezima, uspjesima i rezultatima kad su ovakve sumnje ili zabrinutosti bile u pitanju, nadamo se da će to učiniti i ovaj put te da ima jasan plan i viziju tko su tri hrvatska prvotimca u veznom redu za trenutak kad više ne budemo imali Modrića, Brozovića i Kovačića, jer, na kraju krajeva, taj dan će morati doći i hrvatska reprezentacija već sad mora imati spreman plan što će se napraviti kad do tog dana dođe.

