Modrić na kraju sezone definitivno napušta Real? Španjolci: 'Netko će mu morati reći da je kraj...'

Gdje će kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nastaviti svoju nogometnu karijeru. Na kraju 39. godine života isteći će mu ugovor s madridskim Realom, a onda je na stolu nekoliko opcija. Spekulira se o odlasku u Saudijsku Arabiju ili u sjevernoamerički MLS, postoji i opcija povratka u Dinamo, a moguće je da će mu Real dati novi ugovor, iako je to malo vjerojatno. Španjolski portal Relevo ovoga je četvrtka objavio jedan od mogućih scenarija nakon 30. lipnja.

Naime, Toni Kroos (34) trebao bi dobiti novi ugovor. Modrić, koji će u rujnu zakoračiti u 40. godinu života još uvijek čeka, njegov će se status tek rješavati, potencijalna bi se odluka glede njegovog statusa mogla doznati vrlo brzo.

Relevo piše da se oko ostanka Kroosa nije puno dvojilo u Realovim uredima. Bio je to esencijalan potez kojim se igraču iskazalo poštovanje, ali i njegova uloga na terenu, gdje je gotovo pa nezamjenjiv. Kroos je ove sezone puno igrao, preko 2400 minuta, dok je Modrić tek na 14. mjestu po broju odigranih minuta u Realu.

Modrić je odigrao 1615 minuta za Real, a startao je tek na tri od zadnjih 12 utakmica. Zanimljivo, Modrić je startao tek u dvobojima protiv Getafea, u kojem je igrala B-postava nakon derbija s Atleticom, te u ogledima protiv Rayo Vallecana nakon utakmice s Leipzigom, odnosno protiv Celte, gdje su također igrali u prošaranom sastavu. Relevo piše da je malo vjerojatno kako će Modrić dobiti priliku od prve minute u nekoj velikoj utakmici do kraja sezone.

"Koliko god to bolno bilo, nakon toliko dugo vremena, klub i svlačionica već su prihvatili da Lukina priča u Realu ima rok trajanja. Najvjerojatnije je da će 30. lipnja doći do kraja suradnje. Sve je više glasova unutar kluba koji to potvrđuju. Čini se da će mu se loše vijesti o kraju priopćiti na poseban i emotivan način. Netko će mu to morati priopćiti - piše u članku na Relevu.

Već se pisalo o tome da bi se Modrićev odlazak iz Reala mogao proglasiti prije kraja sezone, kako bi mu navijači aplaudirali na svakoj utakmici. To su, uostalom, učinili i u Barceloni po pitanju Andresa Inieste, 2018. godine.