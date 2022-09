Tko je bio najbolji, a tko najlošiji igrač Hrvatske? Gvardiol general obrane, Kramarić nevidljiv

Hrvatska je golovima Borne Sose i Lovre Majera pobijedila Dansku (2:1) na Maksimiru u pretposljednjem kolu Lige nacija, zasjela na vrh skupine te je na korak da prvi put u ovom natjecanju ode na Final Four. U subotu reprezentacija gostuje u Beču kod Austrije u zadnjoj službenoj utakmici prije SP-a u Kataru.

> Komentar: Dalić je presjekao, sad svi znamo sudbinu Lovrena i Vide

Izbornik Zlatko Dalić kaže da gotovo i nema dilema oko popisa, a ako je prije ovog mini-ciklusa imao dvojbe oko obrane kao što je slučaj s velikim brojem navijača, čini se kako je sve otklonio. Srce obrane preuzeli su mlađi igrači predvođeni Joškom Gvardiolom, dok je napad predvodio Andrej Kramarić. Utakmicu s Danskom otvorila je momčad u sastavu: Livaković - Juranović, Šutalo, Gvardiol, Sosa - Brozović, Modrić - Kovačić, Pašalić, Perišić - Kramarić.

Sosa je zabio za vodstvo prekrasan pogodak s 18,5 metara lijevom nogom, a junak je bio Majer koji je nakon 100 sekundi od ulaska u igru zabio za pobjedu i poništio gol Eriksena. Ovako smo ocijenili Dalićevu udarnu postavu i zamjene:

Dominik Livaković - imao nekoliko vrhunskih reakcija u kojima je spasio Hrvatsku, bio bez nepotrebnih grešaka, jako dobra i sigurna izvedba

Josip Juranović - pokušao je nekoliko puta istrčati prema naprijed i fino je namučio lijevu stranu danske obrane, s druge strane u obrani čvrst i požrtvovan

Josip Šutalo - pokazao prve velike nesigurnosti u reprezentativnom dresu, na sreću po njega Danci ih nisu iskoristili

Joško Gvardiol - siguran u obrani, siguran s loptom u nogama, pa čak i u rizičnim iznošenjima; Joško je u zahtjevnoj utakmici izgledao kao general obrane

Borna Sosa - iznimno opasan, uputio je dva-tri fenomenalna centaršuta u prvom dijelu, a u drugom okrunio svoju iznimnu partiju fantastičnim i važnim prvijencem za reprezentaciju

Foto: Antonio Bronic/REUTERS Soccer Football - UEFA Nations League - Group A - Croatia v Denmark - Stadion Maksimir, Zagreb, Croatia - September 22, 2022 Croatia's Borna Sosa celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Antonio Bronic Photo: Antonio Bronic/REUTERS

Marcelo Brozović - nije bio na svojoj najboljoj razini, nekoliko puta je radio neforsirane greške, a i lakše nego inače ga je bilo proći

Luka Modrić (do 90.) - uvjerljivo najbolji igrač Hrvatske protiv Danaca, davao je konstantno viši tempo igri te najviše radio razliku na terenu, pogotovo s prodorima

Mateo Kovačić (do 76.) - jako se trošio u presingu kad je lopta bila kod Danaca, pa njegov učinak u posjedu nije bio toliko prisutan kao inače

Mario Pašalić (do 71.) - iznimno aktivan na desnoj strani u kombinaciji s Juranovićem uz povremene ulaske u sredinu, napravio je dosta problema protivniku trkom te visinom

Andrej Kramarić (do 71.) - osim jedne solidne akcije s Modrićem u prvoj minuti, gotovo nevidljiv na terenu s jako malo involviranosti u aktivnom posjedu, a i kad je bio involviran, griješio je

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 22.09.2022., stadion Maksimir, Zagreb - UEFA Liga Nacija, Liga A, skupina 1, 5. kolo, Hrvatska - Danska. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ivan Perišić (do 71.) - od lijevog beka pa sve do špice je Ivan igrao protiv Danske, nevjerojatna količina trke, a uz to je bio i jedan od najopasnijih vatrenih s nekoliko dobrih udaraca

ZAMJENE:

Bruno Petković (od 71.) - pokazao svoju dominaciju u skoku s nekoliko osvojenih duela u zraku, upisao i vrlo važnu asistenciju za Majerov pogodak

Mislav Oršić (od 71.) - igrao s puno pozitivne agresivnosti u kratkom periodu na terenu

Nikola Vlašić (od 71.) - nije uspio napraviti razliku u 20-ak minuta na terenu, imao jednu šansu, ali nije ju iskoristioy

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 22.09.2022., stadion Maksimir, Zagreb - UEFA Liga Nacija, Liga A, skupina 1, 5. kolo, Hrvatska - Danska. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Lovro Majer (od 76.) - budućem maestru hrvatske reprezentacije trebalo je manje od 100 sekundi i samo četiri dodira kako bi napravio razliku sjajnim pogotkom

Domagoj Vida (od 90.) - igrao premalo za ocjenu

