Dalić ogorčen: Sam sebi sam smiješan više, sramota je gdje igra svjetski doprvak, nitko neće reagirati...'

Hrvaska je upisala još jednu pobjedu nad Danskom (2:1) i tako si otvorila vrata plasmana na final four.

Iako Zlatko Dalić nikad nije bio obožavatelj ovog natjecanja, smatra kako sve treba napraviti da se plasiramo na završnicu pred katarski Mundijal.

- Ja bih čestitao našim dečkima na današnjoj utakmici, dobili smo jako dobru reprezentaciju Danske. Cijela utakmica je za pohvalu, mirnoća u igri, pas, na kraju pobjeda koja je zaslužena, hvala svima na stadionu koji su bili za nas. Dobro smo krenuli u utakmicu, ali smo se pogubili zadnjih 15 minuta, napravili smo rošadu na poluvremenu, Pašalić i Perišić su odigrali kvalitetnije u obrani, lijepa utakmica za gledatelje, neizvjesna...Oba gola su lijepa, imamo široki kadar igrača koji mogu ući i sačuvati utakmicu, prvi smo i moramo ići po bodove, po pobjedu, ceka nas puno navijaca. Bilo je lijepo, idemo dalje - izjavio je Dalić pa onda opet istaknuo da je nezadovoljan stadionom u Maksimiru:

- Definitivno smo drugi što znači da je to dobro za ždrijeb za Euro, sada smo u sjajnoj situaciji, zašto da sada ne odemo na final four? Idemo sve napraviti da to učinimo pred svjetsko prvenstvo, mi gdje god igramo je lijepo... Ali, šteta da nemamo uvjete, svjetski doprvak nema svoj stadion?! Nitko ne reagira i to mi je žao, sve druge reprezentacije imaju bolje uvjete. ne mogu to shvatiti. Sam sebi sam smijesan, ali evo...Činimo narod sretnim i nitko nece reagirati. Dolaze novi igrači, nije bitno tko je mlađi, tko stariji, Livaković je bio odlican. Ovo je bilo top izdanje Hrvatske, ali nije konačan popis za Katar, imamo još mjesec i pol dana, nadam se da neće biti ozljeda - zaključio je Dalić.