Borna Sosa: Zabio sam kao Toni Kroos! Ovo je posebna noć

Borna Sosa u sedmoj utakmici za reprezentaciju Hrvatske zabio je pogodak za vodstvo protiv Danske na Maksimiru, na mjestu gdje je počela njegova karijera. U pretposljednjoj utakmici grupe u Ligi nacija u Zagrebu je pala Danska (2:1), a Sosin gol lijevom nogom s 18 i pol metara dugo ćemo pamtiti. Bio je to znalački, rutinirani potez, a mladi branič nakon susreta bio je zadovoljan kako je probio Kaspera Schmeichela na golu Danske.

- Baš sam sretan. Prvi mi je pao napamet Toni Kross, iako su mi rekli da je ovako zabijao i Klinsmann... Kako god, i meni se sviđa gol i drago mi je da sam pomogao da uzmemo tri boda večeras", bila je prva reakcija Sose nakon susreta.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS Soccer Football - UEFA Nations League - Group A - Croatia v Denmark - Stadion Maksimir, Zagreb, Croatia - September 22, 2022 Croatia's Borna Sosa celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Antonio Bronic Photo: Antonio Bronic/REUTERS

Večer za njega nije mogla završiti bolje, zabio je pred punim tribinama, bili su tu mnogobrojni poznanici. Maksimir je mjesto gdje je za njega sve počelo.

- Zaista za mene nije moglo bolje proći, ovo je moje mjesto, ovdje sam odrastao i odigrao prvu seniorsku utakmicu u karijeri, gledaju me prijatelji i obitelj tako da je ovo posebna večer za mene, puno mi znači što sam zabio i dokazao se pred njima", objasnio je i najavio da Hrvatska u zadnjoj utakmici grupe u subotu u Beču protiv Austrije neće kalkulirati.

Prije zadnje utakmice Dalićeva reprezentacija ima zajamčeno drugo mjesto, važno je to uoči ždrijeba za Euro. No cilj je pobjeda u Beču i

- Mi smo večeras dokazali da je prvo mjesto u skupini naše mjesto i daj Bože da odemo na Final Four jer nakon puno loših sezona u Ligi nacija, to bi bilo baš sjajno za nas. Motivirat će nas i težak poraz koji smo od njih doživjeli u Osijeku, iako se svakome na svijetu to nekad može dogoditi", zaključio je Sosa.