Tinejdžer radi stvari o kojima su Ronaldo i Messi u njegovim godinama mogli samo sanjati

Englezi su prije početka Eura u Njemačkoj bili favoriti za osvajanje naslova i s tim su teretom dogurali do finala u kojem ih čeka Španjolska. Engleski mediji svjesni su onoga što njihovu reprezentaciju čeka pa Daily Mail donosi tekst pod naslovom: "Španjolski monstruozni vezni red sagradit će Berlinski zid. Declan Rice i Co moraju ga srušiti kako bi odveli Englesku do slave na Euru".

Osim toga, jedan od tekstova posvećen je i izborniku Garethu Southgateu koji je tri lava doveo do finala: "Southgate toliko želi osvojiti Euro da to boli jer priznaje da će rezultat odrediti njegovu karijeru u reprezentaciji".

Englezi pišu i o španjolskom wunderkindu Lamineu Yamalu.

– Oborio je Peléov rekord star 66 godina. Postigao je stvari o kojima su Lionel Messi i Cristiano Ronaldo mogli samo sanjati u njegovim godinama. Yamal je prodrmao nogomet i mogao bi doživjeti svoj najbolji trenutak u nedjelju – piše BBC.

