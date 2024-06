Talijani nervozno analiziraju vatrene: Jedan je bio slaba točka, ali sada bi mogao postati ključan adut

Reprezentacije Hrvatske i Italije susreću se u posljednjem kolu grupne faze Europskog prvenstva . Utakmica se igra u ponedjeljak, 24. lipnja, u Leipzigu u 21 sat. Napeta je situacija i jednoj i drugoj momčadi. Hrvatska je upisala poraz od Španjolske pa remi s Albanijom. Talijani su pobijedili Albaniju, ali zabrinula ih je loša izvedba i poraz od Španjolske. Uoči susreta sve je još otvoreno. Najbliže prolazu je Italija, dok vatreni igraju na pobjedu. Dobrom ishodu se nada i Albanija, protiv koje bi Španjolci mogli poštedjeti svoje igrače.

U jeku teške skupine i nerealiziranih ideja igre brojnih nogometaša našle su se na udaru kritika. Slučaj je to s Marcelom Brozovićem čija je forma ovoga mjeseca primjetno niža no što je to bilo tijekom prošle reprezentativne akcije. Primijetili su to i Talijani koji raspravljaju o prednostima i manama hrvatske reprezentacije te razglabaju o načinima na koje azzurri mogu doći do druge pobjede i sigurnog plasmana u nokaut fazu.

GALERIJA Hrvatski navijači već su stigli u Leipzig, čeka ih velika poslastica - kebab od jednog centa

"Ako bismo naveli ‘flop pet‘ igrala na Euru, Brozović bi sigurno završio u tom bazenu. Grozno je igrao protiv Španjolske, a nasuprot Albanije je čak bio i iritantan. Izbornik Dalić morao ga je mijenjati na poluvremenu, tada je otkrio bolju verziju Hrvatske", piše Corriere dello Sport. Ipak, Talijani Brozovića dobro znaju iz Intera i ističu kako bi mogao biti vrlo vrijedan za Hrvatsku u ključnom dvoboju.

"Brozović je dragocjeni resurs u odlučujućoj utakmici u Leipzigu. Nitko ne poznaje Luciana Spallettija bolje od njega", navode u svome tekstu. Brozović i Spalletti surađivali su u Interu od 2017. do 2019. godine. Njegovi bi uvidi mogli biti vrlo korisni u pripremi utakmice kojom će biti odlučene sudbine dvaju momčadi. "Nije se lako odreći takvog igrača, ali u Saudijskoj Arabiji izgubio je ritam, što ne znači da nema kvalitetu i iskustvo", zaključuju Talijani.

VIDEO Ovo je sastav Hrvatske protiv Italije: Dalić će napraviti veliku promjenu u momčadi