'Svima je jasno zašto nikad neću biti izbornik Hrvatske. Červar odlučuje, nemam šansi'

– Dugo sam u rukometu, a i vi ste dugo novinar. Jasno je svima da se to neće nikada dogoditi. Istina, svaki put sam u kombinacijama, ali nikad me nitko nije nazvao iz HRS-a i pitao što mislim o tome ili imam li kakav plan, program i viziju. Dakle, ni ovoga puta nitko me neće nazvati od onih koji trebaju. I povrh svega zna se tko odlučuje o izborniku – Lino Červar