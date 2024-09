Svi hvale nezamjenjivog vatrenog. Prošao je teške trenutke, ali sada može biti sretan

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković trenutno igra u jako dobroj formi. Važno je to saznanje za njegovog trenera, slavnog Josea Mourinha, ali i našeg izbornika Zlatka Dalića koji ga ponovno očekuje u listopadu kada će vatreni igrati protiv Škotske i Poljske.

Izuzetno dobre ocjene i same pohvale Livaković je zaradio nakon utakmice 1. kola Europske lige u kojoj je njegov Fenerbahče s 2:1 kod kuće pobijedio belgijski Royal Union. Hrvatski vratar istaknuo se nizom fantastičnih obrana, a statistika pamti čak četiri obranjena udarca gostiju koji su bili upućeni iz kaznenog prostora.

Livaković je obranio i jedanaesterac, i to donedavnom igraču Rijeke, Franji Ivanoviću koji je ovoga ljeta postao pojačanje belgijske momčadi. Na taj je način Fenerbahče osvojio prve bodove u Europi ove sezone, a Livaković si je po mnogima priskrbio titulu igrača utakmice.

Na ukupno pet dosadašnjih europskih utakmica - četiri u kvalifikacijama i jednoj u skupini - naš vratar ima sjajnih 17 obrana, a samo je na utakmici protiv Royala zaustavio pet čistih šansi gostiju.

"To je Livaković, to je jednostanvo on. Svi smo znali za njegov potencijal", kratko su prokomentirali iz Fenerbahcea.