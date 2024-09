Velimir Zajec najnovijom objavom na Facebooku izazvao reakcije navijača, evo što mu pišu

Nenad Bjelica ovoga je petka i službeno predstavljen u Dinamu, dan nakon što je stavio potpis i odradio prvi trening po povratku u plave dvore. Novi trener hrvatskog prvaka po slovu tog ugovora na Maksimiru će biti do ljeta 2026. godine. U klub je stigao nakon smjene Sergeja Jakirovića prije tjedan dana, uslijed tri uzastopne utakmice bez pobjede u svim natjecanjima. Bjelica nastavlja nakon teškog posrtaja u Koprivnici prošlog vikenda, odnosno kup-pobjede kod četvrtoligaša Banjola u Istri.

Na press-konferenciji ovoga petka uz Bjelicu je bio i sportski direktor Marko Marić, a Velimir Zajec se navijačima obratio putem svog Facebook-profila. Predsjednik Dinama u kratkoj je poruci poželio sreću novom treneru, ali i otkrio da je bivši trener Jakirović još jutros bio u klubu.

- Zahvaljujem našem novom-starom treneru, jako smo sretni da je Nenad Bjelica stigao u Dinamo, on je izbor svih nas u klubu i svi stojimo iza njega. Isto tako, zahvaljujem i našem dosadašnjem glavnom treneru Sergeju Jakiroviću koji je i jutros bio kod nas u klubu, proveo s nama izvjesno vrijeme, puno smo o svemu pričali. Dinamo ima sjajnu atmosferu i to moramo nastaviti - napisao je Zajec, a ispod njegove objave nižu se dosta oprečne reakcije navijača.

- Kakvu sjajnu atmosferu, jesi ti ćorav???? Imam osjećaj da će Petko brzo odseliti, jer neće dozvolit da mu netko naređuje - napisao je jedan od Zajecovih pratitelja na Facebooku.

- Sad da je baš Bjelica super trener i nije, ali očito sada boljeg nije bilo. Ja ga osobno ne volim zbog njegovih izjava, ali ako je ovo brak iz interesa ok. Imal je on svojih propusta u prvom.mandatu, no navijamo za DINAMO - piše drugi.

- Slušao sam ga na presici i čovjek ima siguran gard, vjeruje u sebe, svoj tim i svoja znanja i vještine! Točno zna što želi i kako to postici i od srca mu želim da uspije! Sretno Dinamu!

- Ostaje Dinamo ubrzo bez još kojeg miliona.. Ovo bude kratkog vijeka.... - napisao je jedan pratitelj.