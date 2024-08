'Susreti protiv Qarabaga će biti moje najveće utakmice u karijeri. Čeka nas ozbiljna ekipa'

Igramo s ozbiljnom ekipom, koja je dugo na okupu, morat ćemo biti maksimalno koncentrirani, istaknuo je Dinamov trener Sergej Jakirović na novinarskoj konferenciji uoči sutrašnjeg prvog susreta play-offa Lige prvaka protiv azerbajdžanskog Karabaga. "Igramo s ozbiljnom ekipom, koja je dugo na okupu. Prošle sezone su držali Bayer na konopcima, poslali su poruku i time što su u trećem pretkolu zabili sedam golova u gostima. To je veliko upozorenje za nas. Radi se o momčadi punoj automatizama, s nekoliko dobrih individualnih igrača, morat ćemo biti maksimalno koncentrirani", kazao je Dinamov strateg.

Istaknuo je kako nema većih problema s izostancima. "Svi su zdravi osim kapetana Ademija, vidjet ćemo kakvo je njegovo stanje nakon današnjeg testiranja", dodao je. Uz Dinamovog trenera na konferenciji za medije bio je i Sandro Kulenović. Novinare je zanimalo znači li to da će sutra biti u prvom sastavu. "Ovdje je jer voli biti u mojem društvu", kazao je Jakirović sa smiješkom. "Sandro konkurira za sastav, on je u rosteru, još se nismo odlučili o sastavu", dodao je.

19.08.2024., Zagreb - Igrac Dinama Sandro Kulenovic i trener Dinama Sergej Jakirovic na konferenciji za medije uoci sutrasnje utakmice play-offa za ulazak u UEFA Ligu prvaka izmedju GNK Dinamo i Qaraga. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U svim analizama se naglašava kako je glavna snaga Dinamovog suparnika napadačka igra. "Prema naprijed imaju jako dobre igrače, spomenut ću veznjake Abdellaha Zoubira i Yassinea Benzia, napadača Juninha, tu je i njihov 'Mišić', Julio Romao, od njih četvorice prijeti najveća opasnost. Vidjet ćemo je li njihova obrana slabija. Isto tako uz vrline imaju u mane. Vjerujem da ih možemo ugroziti."

Svjestan je kako sutra tek slijedi prvo poluvrijeme. "Volio bi da se sutra sve odluči, ali svjestan sam da je sutra prvo poluvrijeme. Ovdje nema slabih protivnika, sve su to prvaci svojih zemalja. Svi igraju, ova ekipa ima šest, sedam domaćih igrača, ostalo su stranci. Očekuje nas zahtjevna utakmica", kazao je strateg hrvatskog prvaka.

Složio se s tvrdnjom kako su ispred njega najveće utakmice u trenerskoj karijeri. "Sigurno da su to najveće utakmice, bilo bi sjajno kada bismo se plasirali u Ligu prvaka. Prošle sezone nismo klonuli duhom i nismo se predavali", kazao je. Osvrnuo se i na Dalićev popis na kojem se našao i Petar Sučić. "Petar je došao u fokus, nekako je normalno da kada se Brozović oprostio, da ga Petra pokuša nadomjestiti. On je veliki potencijal, ne treba se opterećivati. On je sve svojim radom napravio", smatra Jakirović.

"Qarabag je izrazito ozbiljna i atraktivna ekipa, igraju napadački nogomet. Respektiramo ih, ali svjesni smo svoje snage i kvalitete. Želimo pobijediti", kazao je Sandro Kulenović. Dinamo je u sezonu ušao s tri uvjerljive pobjede, što raduje uoči sutrašnjeg maksimirskog ogleda. "Dobro smo krenuli u sezonu, dosta golova zabijamo. Drago mi je kako sam otvorio sezonu, na meni je da nastavim davati sve od sebe bez obzira na to koliko minuta igrao."

Istaknuo je kako je atmosfera u momčadi sjajna. "U momčadi je dobro raspoloženje, morat ćemo biti na visokoj razini. Dobro radimo, treniramo, dosta radimo na prekidima. Naš cilj je igrati visoki presing, to će biti cilj i sutra. Naravno, nemoguće je igrati svih 90 minuta, ali to će biti važno", poručio je Kulenović.

