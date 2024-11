Sučić uspješno operiran, u Dinamu se nadaju da bi mogao biti spreman za veliku utakmicu

Nakon maksimirskog remija s Rijekom pred nogometašima Dinama nova je velika europska utakmica. Ove srijede u Zagrebu gostuje dortmundska Borussia. U ludom ritmu nastavlja se sezona plavih, a nedvojbeno se jednim okom gleda i prema nedjeljnom okršaju Hajduka i Dinama na Poljudu.

Neće u tim utakmicama moći nastupiti Petar Sučić. Nakon povratka iz reprezentacije ozlijedio se daroviti Dinamov veznjak na jednom treningu. Sučić je ozlijedio petu metatarzalnu kost na stopalu koja je ovoga ponedjeljka uspješno operirana pa će Sučić sada krenuti s rehabilitacijom.

Još uvijek nije zahvalno prognozirati kada bi se Sučić mogao vratiti na teren, ali projekcije govore da će put do povratka trajati najmanje šest, potencijalno i do osam tjedana. Na Maksimiru se nadaju da bi se Sučić mogao vratiti do utakmice s Arsenalom, 22. siječnja sljedeće godine.

Sučić je svakako igrač koji ovog trenutka najviše nedostaje Nenadu Bjelici od svih ozlijeđenih igrača. Zna se da će propustiti završni dio polusezone te da neće pomoći plavima u lovu na vrh HNL-a i proljeće u Ligi prvaka.