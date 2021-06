Uefa: Eriksen je prebačen u bolnicu, stabilno je

Danski nogometaš Christian Eriksen (29) srušio se tijekom utakmice s Finskom na Europskom nogometnom prvenstvu.

Na utakmici koja se igrala u Kopenhagen Eriksen je pao na travnjak nakon što je ostao bez svijesti. Odmah mu je pružena pomoć te ga oživljavaju.

Danski i finski reprezentativci i gledatelji na stadionu su ostali u šoku. Igrači su stvorili štit kako kamere ne bi snimile što se događa, no vidjelo se kako ga liječnici oživljavaju.

Eriksen je na nosilima potom iznesen s terena, a utakmica je prekinuta.

Navijači na Twitteru prenose riječi novinara beIN SPORTS-a koji kaže da je Eriksen u stabilnom stanju. Postoji i fotografija na kojoj se vidi da nogometaš ima otvorene oči dok ga iznose i da je pri svijesti.

Dobra je vijest i to što je stadion samo 500 metara od bolnice u kojoj će Eriksen dobiti svu potrebnu pomoć.

A dobre vijesti javila je i Uefa.

"Igrač je prebačen u bolnicu i u stabilnom je stanju", poručila je Uefa na Twitteru.

Iz Danskog nogometnog saveza poručili su da je Eriksen pri svijesti i da ga sada čekaju daljnji pregledi.

Javili su se i iz Hrvatskog nogometnog saveza te poručili da mole za Eriksena, a isto je napisao i Luka Modrić na Twitter profilu.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.