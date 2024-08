Stravičan lom noge zaledio je sve: Stadion je zanijemio, a igrača su morali skrivati plahtama

Ovoga vikenda počela je po mnogima najjača nogometna liga na svijetu. Engleska Premier liga u prvom kolu ponudila je dvoboj Nottingham Foresta i Bournemoutha. Tu utakmicu neće po dobrome pamtiti domaći igrač, Brazilac Danilo. On je naime, već nakon nepunih 10 minuta nove sezone doživio strahovitu ozljedu.

Vezni igrač nekadašnjeg europskog prvaka bio je u skoku s napadačem Bournemoutha, Antoineom Semenyom. U kontaktu s njime sve je prošlo u redu, ali doskok je za Danila bio koban. Krivo je doskočio i slomio nogu, a na taj je način za njega vjerojatno završena i cijela sezona.

Čitav stadion je zanijemio od tog šokantnog prizora, a igrači su na terenu u šoku promatrali što se događa s Brazilcem. Scene su zaista bile uznemirujuće, a Danila su na sredini terena najprije okružili plahtama, ne bi li ga onda na nosilima iznijeli s terena.

