Stotinu godina joj je tek: Ovaj je dirljiv video izmamio rijeke suza, pogledajte ga!

Gospođa Ines ovih je dana proslavila stoti rođendan, a svijet upravo obilazi dirljiv video koji svjedoči koliko obostrana ljubav između navijača i njihovih klubova može biti divna.

Naime, gospođa Ines voljeni AC Milan prati pune 82 godine, a kada su u slavnom talijanskome klubu doznali za tu informaciju, poslali su joj mali znak pažnje, dres od svile s potpisom svih igrača.

Tom su gestom čelnici kluba silno raznježili slavljenicu, koja je majicu od sreće zagrlila i poručila:

- Nemam riječi, kako pažljivo od mojih dečkiju. Dragi moji dečki. Molim vas igrajte dobro, vi ste moja utjeha. Učinite me ponosnom. Moj dragi klube, silno te volim - kazala je ispred kamera članova obitelji, pa ispričala nekoliko zgodnih detalja.

Tako je otkrila da je posljednji puta na San Siru bila prije 13 godina, te da su joj tom prigodom prišli neki mladi dečki koji su je zamolili da se uz nju fotografiraju.

Zatim je gospođa Ines ispred kamera pokazala i loptu sa Svjetskog prvenstva iz 1982. godine održanog u Španjolskoj, kada je Italija u finalu svladala Zapadnu Njemačku s 3:1

Jednom kada je odjenula poklonjeni dres, više ga nije htjela skinuti, a video je u međuvremenu osvanuo i na službenoj stranici Twittera AC Milana.

Neka posluži igračima kao podsjetnik da ne igraju samo za milijune, a gospođi Ines samo možemo poručiti: Gospođo Ines, ne dajte se godinama. I neka vam vaš voljeni klub priušti još puno veselja!

We're not crying, you are ❤🖤

Check out the surprise we made to 100-year-old Ines, who has been supporting us for more than 80 years 💯



"Se solo sapessero quanto voglio bene al Milan" ❤🖤

Guarda la nostra sorpresa a Ines, una tifosa speciale: 100 anni, 82 da rossonera 💯 pic.twitter.com/QHsZDB6NzO