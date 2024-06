Što rade vatreni? Vida uzgaja crne svinje, Majer bi bio u turizmu, Sosa fizičar...

Ako nije u pitanju neka dobrotvorna akcija, Baby Lasagna na Eurosongu ili neka od hrvatskih reprezentacija na velikom natjecanju, malo što može pobuditi interes i zanimanje baš cijele nacije. A vrijeme je trenutačno za nogomet. Europsko prvenstvo u Njemačkoj već je uzburkalo strasti, a naši reprezentativci u prvom su planu. Iako svi oni žive od nogometa, mi smo odlučili provjeriti što su oni zapravo po zanimanju i čime bi se bavili da ne igraju.

Joško završio cestovni promet

Marcelo Brozović tako je snalažljivi poduzetnik. Zanimljivo, on je odustao od srednje škole s 15 godina i posvetio se sportu. S obzirom na to da je jedno vrijeme igrao u prijestolnici mode – Milanu (klub Inter), pokrenuo je svoju modnu marku Hard Work Epic Brozo. Osim toga, u svojoj Velikoj Gorici otvorio je i kafić Epic Brozo, kojim navodno upravlja njegova sestra Ema.

Zanimljivu priču ima Ivan Perišić koji je svoju suprugu Josipu upoznao u školskim klupama Ekonomske i upravne škole u Splitu.

Neki od naših reprezentativaca imaju i akademske ambicije pa tako je vratar Dominik Livaković išao u Sportsku gimnaziju, a nakon mature upisao je studij međunarodnih odnosa i diplomacije, koji je zamrznuo.

Napadač Osasune Ante Budimir nakon završene srednje Ekonomske škole krenuo je na Ekonomski fakultet, a Borna Sosa je u emisiji Roberta Knjaza otkrio kako bi, da nije nogometaš, bio fizičar jer mu je to bio najdraži predmet u školi. Upisao je i fakultet, nakratko je studirao komunikacijski menadžment na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Zanimljivo, potvrdio je i da je testove iz matematike u srednjoj pisao lijevom rukom, a sve ostale predmete desnom.

Andrej Kramarić završio je zagrebačku XV. gimnaziju, popularni MIOC, a privatnu gimnaziju završio je Mateo Kovačić.

No, u reprezentaciji svakako od pomoći može biti Josip Juranović koji je završio srednju školu za prehrambenog tehničara.

Kada je hrana u pitanju, mora se tu spomenuti i Domagoj Vida. On je još nakon osvajanja svjetskog srebra u Rusiji 2018. godine sa suradnicima odlučio pokrenuti ekološku farmu crnih svinja u Donjem Miholjcu.

S obzirom na to da je turizam vrlo popularna djelatnost u Hrvatskoj, posla bi bilo za Nikolu Vlašića koji je prve dvije godine srednjoškolskog obrazovanja polazio Turističko– ugostiteljsku školu u Splitu, a poslije je krenuo u školovanje po sistemu obrazovanja odraslih. I kapetan Luka Modrić snašao bi se bez nogometa. On je pohađao srednju Ugostiteljsku školu u Zadru, da bi nakon preseljenja u Zagreb školovanje nastavio u večernjoj školi, koju je i završio.

Kada smo kod Zagreba, spomenimo Lovru Majera koji je odrastao na Britancu, prva dva razreda osnovne pohađao je na Pantovčaku, dok je poslije išao u Osnovnu školu Petra Zrinskog. U jednom je intervjuu otkrio kako je završio hotelijersko– turističku školu te da nije nogometaš, vjerojatno bi se bavio turizmom.

Joško Gvardiol pak se školovao za vozača. Završio je Školu za cestovni promet na Kennedyjevu trgu.

A zanimljivo je i u životu Brune Petkovića koji je navodno talentirani tekstopisac. Za IN magazin njegov je suigrač iz Dinama Josip Drmić jednom rekao:

Piše nevjerojatne tekstove

– Krenuli smo Petković i ja kreirati jedan tekst. To je nevjerojatno kakve on tekstove piše. To je wow! Ne možete to ni zamisliti, to je strašno, ja sam htio njegov talent iskoristiti u tom mom segmentu, ali kako je nogomet, pa ovo pa ono, nismo došli do "end producta".

No, Petković ima i druge talente, osim te umjetničke linije, dobar je i matematičar. Naime, išao je u Treću ekonomsku školu, a u jednom je intervjuu otkrio da je bio jako dobar u matematici, pogotovo u petom i šestom razredu. Išao je i na natjecanja, a fakultetsko obrazovanje na popisu je njegovih želja.

Vratar Nediljko Labrović uvijek se može okrenuti svojim korijenima i odlučiti se da bude alkar. On je rodom iz Glavica, sela kod Sinja. No, ipak kaže da ga to ne privlači, vratarska pozicija ipak je njegov pravi poziv.

Njegov klupski kolega iz Rijeke Marco Pašalić, za razliku od svih navedenih, ima karijeru iza sebe koju može i potvrditi. Jedno je vrijeme radio na baušteli.

– Morao sam ići na bauštelu jer nisam htio ići u školu. Otac je rekao da idem za učitelja tjelesnog, ali nije mi se svidjelo. Rekao mi je da onda ne sjedim doma, nego da radim. Brat i ja tako smo svaki dan išli na bauštelu. Uglavnom sam vadio i vozio beton na otpad. Kasnije sam i krečio. S obzirom na taj posao, trenirao sam navečer. Na trening juniora sam nekad išao i s ljestvama jer sam morao žuriti. Bilo je naporno, ali to je bilo jedno od najljepših razdoblja u mom životu.

Ipak, sam nam je priznao da nije nogometaš, bio bi boksač.