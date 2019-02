Starčević deklasirao olimpijskog pobjednika i ušao u peti finale u nizu

Naš ponajbolji hrvač Božo Starčević (77 kg) čuvar je tradicije da Hrvatska na Grand Prix Zagreb Openu ima barem jednog finalistu. Od 18 hrvatskih boraca koji su našli među ona 152 hrvača iz 23 zemlje, Starčević je bio jedan od četvorice Hrvata koji su dospjeli do polufinala, no samo je on u polufinalu i slavio.

A pobijedio je, prilično glatko, prgavog Rusa Junusova (5:1) koji se borbu prije potukao s Amerikacem Beyjem. No, Starčevićeva najveća pobjefa tog dana, a i jedna od najvećih u karijeri, dogodila se u četvrtifnalu kada je Božo pobijedio Korejca Hyuenwooa Kima (8:2), olimpijskog pobjednika iz Londona i borca od kojeg je u Riju izgubio za olimpijsku broncu.

- To je jedan od samo dvojice ljudi koji su u ovoj kategoriji pobijedili velikog Rusa Vlasova. Doduše, pobijedio sam ga i ja, i to u olimpijskom polufinalu u Riju, ali mi to nisu priznali. S obzirom da sam ga lako vrtio u parteru ne mogu vjerovati da je to taj Korejac. Imao sam preveliki respekt prema njemu, u ovoj borbi neopravdano - kazao je Starčević kojeg u nedjelju čeka finalni ogled s Turčinom Emreom Basarom:

- U jedinom našem dosadašnjem meču on me pobijedio. Ima strašna dizanja iz partera, no moram skinuti ovih kilogram i pol viška, dobro se odmoriti i pokušati osvojiti ovaj turnir i po peti put što mi se uoči turnira činilo nemogućim. No, kada sam prošao Kima onda sam vidio da to ipak nije nemoguće - dodao je Božo koji žali što Hrvatska od četiri polufinalista nije dobila više od jednog finalista.

- Više bih volio da su u finalu Danijel Janečić (67 kg) i Ivan Lizatović (60 kg) i da sam ja bio treći nego što je ispalo ovako. To su dečki sa 30 godina kao i ja, imaju ženu i djecu kao i ja, pa sam navijao da netko od njih ovaj put osvoji turnir.

Nažalost, nakon što je sredio dvojicu Turčina (Enes Basar, Cakil), Janečić je protiv Rumunja Mihuta (1:5) ostao bez snage, baš kao i Lizatović protiv Turčina Kamala (1:11) nakon pobjeda nad Uzbekistancem Mirahmedovim (2:0) i Amerikancem Hafizovim (2:1). Četvrti hrvatski polufinalist bio je superteškaš Marko Koščević koji je, nakon dvije pobjede, izgubio od Norvežanina Marvika (1:4).

Tako će se njih trojica, u prijepodnevim satima, boriti za bronce, a Starčević predvečer za zlato.

Na pragu polufinala bio je i mlađeseniorski doprvak svijeta Ivan Huklek (87 kg) koji u četvrtfinalu ovog turnira nije uspio uzvratiti Mađaru Szilvassyju (9:9) za poraz u finalu Svjetskog prvenstva do 23 godine. Vodio je Huklek 7:0, no Mađar ga je dostigao i slavio unatoč remiju jer je on osvojio posljednji bod u borbi. Doduše, uz malo više taktičke mudrosti ova se borba mogla dobiti.

- Dogodio mi se pad koncetracije. Moja pogreška, ali i dobro iskustvo. Imao sam veliku želju da mu uzvratim, ali nisam uspio. U jednoj njegovoj akciji ja sam tražio "challenge", video analizu, a bolje bi bilo da nisam jer je ovako on dobio dva boda. No, to je rizik"challengea" - kazao je Huklek u čijoj karijeri, vjerujemo, ono najbolje tek dolazi.

Obećavajući momci Dominik Etlinger (72 kg) i Antonio Kamenjašević (77 kg) borci su koji više vrijede od ispadanja u osmini finala ovakva turnira. Kamenjašević je izgubio tehničkim tušem od Iranca Naghousija, a Etlinger na isti način od Bugara Kubatova (5:15). Doduše, Dominik je poveo 5:0 a onda je prilično neočekivano dozvolio da ga suparnik izokreće za uvjerljivu pobjedu.