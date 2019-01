Srbin dobio otkaz u bosanskom klubu zbog skandalozne izjave: Svi su oni isti

Nogometni klub Zvijezda iz Gradačca, član drugog razreda lige Bosne i Hercegovine, otpustio je svog kapetana Dejana Popovića zbog njegovih političkih postupaka.

Popović je putem Instagrama uputio rođendanske čestitke - Republici Srpskoj.

"Od Trebinja do Manjače zastave se iste kače, od Novoga, pa do Pala sve je naše, Bogu hvala. Za tebe se borba vodila žestoka. Republiko Srpska, zjenico iz oka", napisao je Popović, a to se baš nije svidjelo Upravi kluba.

Foto: Instagram/Dejan Popović

- Nakon sastanka Upravnog odbora povodom postupka igrača i kapitena Zvijezde Dejana Popovića koji je neprimjerenom i nepotrebnom objavom na društvenoj mreži Instagram narušio ugled našeg kluba, NK Zvijezda Gradačac raskida suradnju s ovim igračem - piše u službenoj objavi ispod koje su navijači ostavljali komentare u kojima se slažu s upravom kluba.

"BRAVO ! Tako se brani klub,grad i jedina nam država. Pozdrav", "Šta drugo za očekivati, našem gradu herojskom i klubu našem nisu potrebni takvi igrači......", "Svi su oni isti", samo su neki od komentara dok ga je jedna navijačica nazvala "genocidašem".

