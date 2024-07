Srbić i Benović odradili sjajan nastup u Parizu. Gotovo sigurno imaju finale

Hrvatski gimnastičari Aurel Benović i Tin Srbić u subotu su imali sjajne nastupe u kvalifikacijama i na pragu su nastupa u finalu na Olimpijskim igrama u Parizu. Benović, kojem su ovo prve Olimpijske igre u karijeri,u svojoj skupini kvalifikacija bio je prvi s ocjenom 14.733. Za prvi preskok je dobio 14.566, a za drugi sjajnih 14.900.

Nakon njega je Tin Srbić u kvalifikacijama preče dobio ocjenu 14.600 što mu je gotovo osiguralo nastup u finalu. Benović je nakon preskoka nastupio i u kvalifikacijama na parteru, ali tu je sigurno da neće nastupiti u finalu jer je zbog jednog prijestupa dobio ocjenu 13.766 za deseto mjesto nakon prve skupine. Finale preskoka je na rasporedu 4. kolovoza od 16.24 sati, a finale preče 5. kolovoza s početkom u 13.33 sati.

"Gledao sam prvi dio, zaključno s dijelom u kojem su pokazali naše sportaše. Uznemirilo me kada sam vidio kako smo izašli, kada sam vidio da sportaši nisu bili u prvom planu. Neki drugi ljudi su bili na rubu broda i samo se njih vidjelo, a sportaši su ostali u pozadini. Na Olimpijskim igrama smo zbog sportaša, ni zbog koga drugoga", rekao je Srbić o ceremoniji otvaranja za HRT pa dodao:

"Šalim se kada sam kazao da sam zbog njih otišao od TV-a, nisam, ali želim to reći. I Barbara Matić i Giovanni Cernogoraz koji su nosili zastavu utopili su se u to sivilo. Mislim da se njih moralo istaknuti jer su zaslužili nositi zastavu, pored njih staviti sve ostale sportaše koji su bili na otvaranju, a ne neke druge ljude. Bože moj, kod nas tako to očito uvijek funkcionira."