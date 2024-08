Totalna pomutnja u Rijeci nakon odlaska Sopića. Ne zna se tko je dao otkaz donedavnom treneru?

Uoči utakmice s Elfsborgom, trener Rijeke Željko Sopić odradio je intervju, a nekoliko minuta kasnije dobio - otkaz. Na mjestu glavnog trenera zamijenio ga je njegov pomoćnik Radomir Đalović. Danas je održana press-konferencija na kojoj je sportski direktor Darko Raić-Sudar dao neke odgovore vezane uz takvu odluku, kao i općenito situaciji u riječkoj svlačionici.

"Prvo bih htio Sopiću i cijelom stožeru se zahvaliti na ovih godinu dana, bilo je lijepih trenutaka, a bilo je i onih težih, ali uglavnom su bili lijepi. Tako je to u trenerskom životu, znam to i sam, neke stvari se promijene. Meni je drago da je Đalović prihvatio ovu priliku. Njegovi rezultati će ovisiti o njegovom daljnjem putu, a mi mu želimo sve najbolje".

Zašto je Sopić smijenjen?

"Kad dolazi do ove situacije, nije to samo jedan dan ili jedna utakmica. Puno smo stvari analizirali u godinu dana i predsjednik je s upravom donio odluku. Željko je stvarno vrhunski trener, ali takva je odluka donesena. Znam da je tajming takav, ljudi razgovaraju o tome, jer se mijenjaju treneri u slučaju poraza. Mi smo imali pet poraza prošle godine, izgubili kup i prvenstvo, tada to nije napravljeno, kada se možda i očekivalo".

Obregon?

"Procjena je kluba da Rijeci više nije potreban. On sigurno više neće u Rijeci igrati, ništa nije službeno, ali on je u fazi napuštanja kluba", kaže Sudar, pa dodaje:

"Mi još gledamo, imamo dvadesetak dana do kraja prijelaznog roka. Bit će vjerojatno odlazaka i dolazaka. Mi se gledamo još pojačati. Ja se nadam da ćemo dovesti nekoga, ali ovisi i o odlascima koliko ćemo igrača dovesti".

Dakako, na pressici je sudjelovao i Radomir Đalović:

"Želim se zahvaliti direktoru na prilici, kao i treneru Sopiću na odličnom radu i ovih godinu dana. Što se tiče utakmice, imali smo malo vremena, ali čeka nas važna utakmica, za naš klub i hrvatski nogomet. Jučer smo odradili trening, odradit ćemo i danas u Švedskoj. Imamo nekih problema s nekim ozlijeđenim igračima, neki će ostati tu. Tko god ide, očekujemo da prođemo Elfsborg".

Na pitanje kako su igrači reagirali na otkaz:

"Momčad je reagirala okej, oni su koncentrirani na ovu utakmicu. Malo su nas poremetile te ozljede koje imamo, ali opet ponavljam, svi su spremni i koncentrirani i jedva čekaju utakmicu. Andrić, Čabraja, Kitin i Goda ne putuju, imamo još par ozljeda, Smolčić i Dejan Petrovič su upitni za nastup", rekao je Đalović, pa uoči utakmice dodao:

"Naši igrači su pokazali u prošlim utakmicama i u Europi i u prvenstvu prošle godine da mogu igrati takve utakmice. Pripremili smo se za taj teren (umjetni travnjak) i radili smo neke stvari na treningu, očekujem da nećemo imati problema. Bitno je da se što prije adaptiramo na sve što nas čeka".