Sramotan i okrutan ispad kakav ovi prostore ne pamte: Legendarni nogometaš potezom šokirao regiju

Zlatko Zahovič legendarni je slovenski nogometaš koji se smatra jednim od najboljih u toj zemlji, igrao je za europske velikane poput Olympiacosa i Porta, odnosno Benfice, dok je u slovenskom dresu upisao 80 utakmica uz 35 pogodaka. Međutim, 2018. godine na svoje ime bacio je veliku ljagu zbog jednog incidenta na press konferenciji. Nogometaši Maribora izgubili su tada na svom stadionu od Krškog 2:0, nakon tog susreta na konferenciju za novinare nije došao tadašnji trener Darko Milanič, već čelnik kluba Zlatko Zahovič.

– Naš trener nije smijenjen. To nije upitno, započeo je Zahovič konferenciju i nastavio odgovarati na pitanja, ali sa svakim je djelovao sve nervoznije. A onda ga je novinar Dejan Mitrović upitao:

Na stadionu je bilo samo 1500 ljudi, jeste li razočarani?

Iz nekog razloga to je čelnika Maribora jako naljutio, čak toliko da je u odgovoru prešao svaku granicu dobrog ukusa.

– Ti samo hoćeš provocirati. Čekaj malo, sine. Koliko ti je godina? Nedavno si imao obiteljsku tragediju, mislio sam da će te ona nečemu naučiti, ali ja bih rekao da nije – rekao je Zahovič aludiravši na to da je spomenuti novinar nedavno ostao bez oca.

Nakon toga burno je reagirala slovenska javnost, novinarsko društvo u Sloveniji i druge institucije. Maribor se na kraju ispričao priopćenjem, a novinar je dugo ostao u stanju šoka.

– Mislim da sam profesionalno obavio svoj posao, postavio sam normalno pitanje. Tragedija koja mi se dogodila teško me pogodila, nikad to neću zaboraviti pa mi je ovo bilo prilično bolno. Ne znam kakve veze konferencija za medije na temu nogometa ima s tim i zbog čega je Zahovič to spominjao. Još sam u šoku – poručio je tada Mitrović.