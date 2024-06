VIDEO Spektakularni doček Luke Modrića u Rijeci: Kapetan vatrenih dobio poseban poklon

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić priključio se momčadi na riječkim pripremama nakon osvojenog šestog naslova prvaka Europe s Real Madridom, čime je postao najtrofejniji igrač “kraljevskog kluba” u njegovoj 122 godine dugoj povijesti.

Prije negoli je red došao na suigrače, Luku je u predvorju hotela dočekao predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Na zajedničkom ručku priređena mu je dobrodošlica uz neizostavnu tortu, ukrašenu motivima Lige prvaka.

"Svi smo ponosni što si naš" - dobrodošao kući, kapetane! 🇭🇷©️❤️



Reprezentativni suigrači i stručni stožer danas su srdačno dočekali i pozdravili hrvatskog kapetana @lukamodric10 i čestitali mu na osvajanju rekordne šeste @ChampionsLeague! 🤗#EURO2024 #UCL #Obitelj #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/NvKOS05Euv — HNS (@HNS_CFF) June 4, 2024

“U ime predsjednika, izbornika i svih nas ovdje prisutnih, ali i cijele hrvatske nogometne obitelji izražavam ti moje duboko poštovanje i čestitam na još jednom veličanstvenom uspjehu. Svi mi smo jako ponosni što si naš”, rekla je u uvodu team menadžerica Iva Olivari i prepustila riječ Luki Modriću:

“Hvala svima na čestitkama, ali i ja svima čestitam na fenomenalnim sezonama, ali to je sad iza nas. Treba gledati na ono što nas čeka, a to je Europsko prvenstvo. Moramo pokazati zajedništvo što nas je uvijek krasilo, pogotovo na velikim natjecanjima. Moramo biti kao obitelj, kao što smo bili i do sada, dati maksimum, vjerovati jer imamo kvalitetu, a u tom slučaju možemo napraviti velike stvari”, istaknuo je Modrić.

FOTO Sve nekretnine Luke Modrića: Vile u Madridu, Zadru, Zagrebu, as vatrenih živi u nezamislivom luksuzu