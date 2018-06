Soudani potpisao za Nottingham Forest, Dinamo dobio tri milijuna eura

Najbolji stranac u povijesti Dinama otišao je iz Maksimira. El Arabi Hilal Soudani novi je igrač Nottingham Foresta, engleskog drugoligaša, a Dinamo bi, prema pisanju Engleza, trebao dobiti oko tri milijuna eura. Alžirac je potpisao na tri godine.

Nažalost, plavi nisu mogli zadržati najboljeg igrača i najboljeg strijelca prošle sezone HNL-a, silno je Alžirac želio iskušati engleski nogomet.

Stoga je i odbio ponudu iz jednog bogatog arapskog kluba koja je bila višestruko veća od ove engleske, on bi triput više zarađivao. No, kad se dogovorio s Nottinghamom, klubom slavne prošlosti, poželio je otići, a s Dinamom je imao dogovor da mu neće raditi problema jer svojim je igrama zadužio zagrebački klub.

Soudani je jučer prošao liječnički pregled i potpisao ugovor, a Dinamo mu je zahvalio za sve što je napravio za Dinamo. Doista je bio izuzetan igrač, ali i sjajan čovjek, pravi profesionalac.

Nažalost, više ga nećemo gledati u plavom dresu, ali to se i očekivalo. Ovaj put nije riječ o nekakvoj rasprodaji momčad, već je bio red pustiti igrača koji je toliko dao klubu i koji je želio ispuniti svoj davni san igranja u Engleskoj.

Mogli su ga plavi i zadržati na silu jer je imao ugovor, ali to ne bi imalo smisla, zadržali bi nezadovoljnog, nesretnog igrača, a to nikad nije dobra opcija. No, bez obzira na to, šteta je što ga više nećemo gledati na našim travnjacima, mogli smo uživati u njegovim sjajnim pogocima, škaricama, odlučujućim golovima...

Evo kako se Dinamo oprostio od Mr. Derbyja:

Soudaniju samo možemo poručiti: Veliko hvala i – ''chapeau''...

U svih pet godina Hilal Soudani isticao je koliko voli Zagreb i Dinamo, a miljeniku navijača, posebno djece kojima je bio uzor, vrhunskom profesionalcu i velikom čovjeku želimo zahvaliti na svim lijepim trenucima koje nam je donio i u kojima je sudjelovao.

Uprava, stručni stožer i igrači Dinama žele Soudaniju puno sreće u nastavku karijere!