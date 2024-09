FNC 19 – Ne propustite večeras MMA spektakl i finale FON-a™ iz pulske Arene

Nakon povijesnog spektakla u Beogradu te uzbudljivog FNC 18 u Banjaluci, tradicionalno, početkom rujna, točnije 7. rujna FNC odlazi u pulsku Arenu. Posljednja epizoda reality showa 'Fight of Nations: Put do pobjede' dostupna je na platformi Voyo, a Marko Ančić i Vojo Katanović imat će priliku pokazati što znaju i umiju u pulskoj Areni, u nastupima zbog kojih ne samo da će dobiti obećanu novčanu nagradu, već će borbe značiti nastavak ili početak karijere u sportu u kojem se teško profilirati, a samo najuporniji ostaju na sceni.



Za titulu najboljeg borca realtyja 'Fight of Nations™: Put do pobjede', u perolakoj kategoriji borit će se Marko Ančić i Vojo Katanović, koji je pak u realityju poražen od Frana Luke Đurića, te mu se sada otvaraju vrata za popravni. Uvijek nasmiješeni Vojo Katanović se, osim u MMA-u, natječe i u boksu te je u posljednjoj MMA borbi na ACF 2 pobijedio Nikolu Ugarkovića u prosincu 2023. i trenutni omjer MMA pobjeda i poraza sada mu je 3-4. Za Marka Ančića, kojeg mnogi vide kao najkvalitetnijeg borca realityja, borba u Puli bit će prvi profesionalni MMA nastup.



Erik Pletikos, još jedan borac iz 'Fight of Nations™: Put do pobjede', suprotstavit će se Englezu Randyju Mboyu (2-1), koji je član Manchester Top Teama u kojem trenira s Jordanom Bartonom (9-3-1), prvakom FNC-ove perolake kategorije. Erik Pletikos je u profesionalnoj karijeri MMA borca upisao tri pobjede i nijedan poraz. Pobjede upisuje 2023. na FNC-u 9, kada je svladao sunarodnjaka Ermina Salija i Srbina Nikolu Pavlovića na Golden Fight 3, te u siječnju ove godine Gruzijca Iliju Nozadzea.



Glavna borba u catchweight kategoriji večeri bit će dugoočekivana borba između Filipa ‘Nitra’ Pejića (32, 16-8-2) i Vase ‘Psihe’ Bakočevića (34, 43-24-1). Dvojica izvrsnih boraca dugo su se prozivala u medijima, 'častili' raznim imenima, podizali tenzije i pripremali teren za okršaj, a sada konačno mogu stati iza svojih riječi i pokazati jesu li jaki samo na jeziku ili i u kavezu. Filip 'Nitro' Pejić je u profesionalnoj karijeri upisao 16 pobjeda i 8 poraza te dva neriješena rezultata. Pejić se 2022. pridružio najjačoj MMA promociji jugoistočne Europe, FNC-u, za koji je do sada upisao dva nastupa - pobjedu protiv Brazilca Marcosa Viniciusa na FNC-u 9 te poraz protiv još jednog Brazilca Ronyja ‘Jasona’ na FNC-u 11. S druge strane, Vaso Bakočević se našao u čak 67 MMA borbi te zabilježio 43 pobjede, ali i 24 poraza i jedan neriješeni ishod. U bare knuckle borbe pod okriljem BFKC-a se upustio od 2020., dok je njegov omjer u borbi šakama, nakon posljednje pobjede protiv Brazilca Ribeira na FNC-u 17, sada 5-0! Stoga, ako se pogledaju posljednji rezultati, Pejić se nalazi pod većim pritiskom da karijeru usmjeri u pozitivnom pravcu te krene u novi pobjednički niz, jer je u posljednjih šest susreta četiri puta poražen. S druge strane, Bakočević je u posljednjih šest susreta pobijedio četiri puta, štoviše, posljednje dvije borbe završio je trijumfima.



Osim velikog finala realityja i borbe između Filipa ‘Nitra’ Pejića i Vase ‘Psihe’ Bakočevića (43-24-1), pretplatnike Voyo očekuju druge vrhunske predstave u pulskoj Areni. Pa tako, nakon borbe i suspenzije u One Championshipu, u kavez se konačno vraća i hrvatski teškaš Martin Batur (8-3-1). Četiri godine nakon što je slavio protiv Martina Horskog (4-7-0) na FNC-u 3, Batur će se sada boriti protiv Gruzijca Shote Betlemidzea (24-2-1), koji je ponovno u kavezu dvije godine nakon što je u Zagrebu na priredbi FNC 8 pobijedio Quentina Domingosa (11-4-0), te ostvario nakon toga još sedam pobjeda. U pulskom kavezu dogodit će se i borba za titulu perolake kategorije u kojoj će se susresti Jordan Barton (9-3-1) te legenda Rony ‘Jason’ Mariano Bezerra (18-10-1). Gledatelje očekuje i borba za inauguralni pojas bantam kategorije između Darka 'Face Smasher' Banovića (19-9-0) i Bartosza 'The Destroyer' Wójcikiewicza (30, 9-1), dok će u teškoj kategoriji u borbi za interim titulu u teškoj kategoriji Slovenac Miran ‘Slo Rocky’ Fabjan (4-3-0) suprotstaviti Yorganu de Capru koji je rođen u Zelenortskoj Republici (11-5-0). Kubanac Andres Ramos (4-0-0) stat će protiv Litvanca Arturasa Kudrešovasa (3-1-0), dok će se Dylan Rajić (2-2-0), koji stiže iz Bosne i Hercegovine, u meču teške kategorije, ogledati sa Slovencem Timom Kelcem (1-1-0).



Iste večeri, gledatelje platforme Voyo čeka novo izdanje Bellatora iz San Diega. Spajanjem s PFL-om (Professional Fighters League), Bellator nastavlja organizirati nezaboravne MMA večeri koje sada imaju naziv 'Champion Series'. U novom izdanju Champion series u Pechanga Areni u San Diegu neporaženi Usman Nurmagomedov (17-0, 1 NC) željet će zadržati svoju titulu lake kategorije u borbi s Alexanderom Shabliyem (23-3), borcem koji nije poražen već osam godina. Također, jedan od najboljih boraca bantam kategorije, bivši prvak Raufeon Stots (20-2) borit će se protiv Brazilca Marcosa Brena (15-3), a Lorenz Larkin (26-8) stat će protiv Levana Chokhelija iz Gruzije (13-2) u borbi za prvu Bellator titulu u poluteškoj kategoriji. U srednjoj kategoriji Douglas Lima (33-11) naći će se licem u licem sa Aaronomom Jefferyjem (14-5), a u lakoj kategoriji Yancy Medeiros (12-8) naći će se u okršaju s Jorom Ayvazyanom (14-1).



Nova uzbudljiva MMA večer FNC-a i Bellatora čeka Voyo pretplatnike 7. rujna u od 20 sati.