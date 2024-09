Slovencima je zabio 112, Real je doslovce izluđivao, a jednog od najvećih ikad slao je po ćevape

Teško je pobrojiti sve maestralne partije koje je u svojoj karijeri odigrao Dražen Petrović, no neke su ipak posebnije od ostalih. Najviše takvih posebnih odigrao je u dresu Cibone, poput one kada je slavnom Realu u pobjedi vukova 108:91 zabio 49 koševa uz 20 asistencija i 15-tak iznuđenih prekršaja. Nakon toga kraljevski ga je klub kupio i doveo u Madrid.

U svojoj jedinoj sezoni u sastavu kraljevskog kluba Dražen je odveo Madriđane do naslova pobjednika Kupa kupova, i to u istoj onoj dvorani u kojoj je četiri godine prije s Cibonom osvojio naslov prvaka Europe upravo protiv Reala. U finalnoj utakmici Kupa kupova igranoj u ožujku 1989. Real je pobijedio Snaidero iz Caserte sa 117:113, a Dražen je tom slavlju pridonio s više od polovice koševa svoje momčadi (62). U toj utakmici Dražen je ubacio osam trica iz 16 pokušaja, 12 dvica iz 24 pokušaja i 14 slobodnih bacanja od mogućih 15.

Svoju najefikasniju NBA utakmicu Dražen je odigrao u sezoni 1992./1993., u majici New Jersey Netsa. Netsi su nadigrali Houston Rocketse u čemu je Dražen sudjelovao s 44 koša (32 u prvom poluvremenu). Draženovi poklonici tu utakmicu pamte i po jednom njegovu potezu, a to su finte kojima je velikog Hakeema Olajuwona "poslao po ćevape". Najprije je fintirao šut, a kada je ovaj nasjeo, onda je fintirao dodavanje. U tim trenucima "The Dream" se načas pogubio, nije znao gdje je suparnik kojeg čuva, kao ni lopta s njim, a Dražen je pogodio šut za dvicu.

Kada je saznao da će zbog administrativne pogreške tajnika kluba Smelt Olimpija u Zagreb doputovati s juniorima i kadetima, Dražen je u tome vidio priliku za rušenje prvenstvenog rekorda Radivoja Koraća koji je 1962. zagrebačkoj Mladosti zabio 74 koša. Premda će to nekome tako izgledati, ta predstava nije bila iživljavanje nad košarkaškom nejači iz Ljubljane jer Dražen nikad nije birao utakmice. S takvim rekorderskim naumom suglasili su se i njegovi suigrači koji su mu se micali s puta, a od ostalih cibosa jedini je dvoznamenkast (16 koševa) bio Dražen Anzulović koji se puno godina kasnije na tu temu ovako našalio:

– Izgleda da jedino ja nisam znao da Dražen ide na rekord pa sam i ja zabijao.

Nije rekordna, ali je najluđa Draženova utakmica, ona u Kupu prvaka protiv Limogesa (116:106). Tog 22. siječnja 1986. u Ledenoj dvorani Doma sportova Petrović je zabio 51 koš i upisao 10 asistencija, što jest fascinantno, ali ne toliko koliko činjenica da je pogodio sedam trica uzastopce u osam Ciboninih napada. A time je i preokrenuo tijek događaja jer su gosti iz Limogesa u 13. minuti imali "plus 16" (27:43).

U to vrijeme za tadašnjeg francuskog prvaka igrao je Richard Dacoury koji je nakon susreta, u nevjerici, navodno priznao:

– Nakon treće Draženove trice znali smo što će učiniti u sljedećem napadu, ali nismo mu mogli ništa. U tim trenucima mogli smo samo gledati i ništa više. Da mi je netko prije govorio da je takvo što moguće, rekao bih mu da je za ludnicu.

U siječnju 1986. Dražen je šokirao Real na kraljevskom dvoru. Vukovi su protutnjali Madridom (108:91), a Dražen je uknjižio 49 koševa, 20 asistencija, a iznudio je i 15-ak prekršaja. S obzirom na to da je to bila peta Cibonina pobjeda nad Realom u dvije sezone i da im je Dražen u prosjeku zabijao 41 koš po utakmici, "rojalistima" nije ništa preostalo nego ga namamiti u svoje prostore.

U toj istoj sezoni Cibona je u Milanu pobijedila Simac (današnji Armani) sa 111:95, a Dražen je briljirao. Netko je zapisao da je imao bajkovitih 25 asistencija, no njegovi koševi nisu bili bajka, zabio ih je 47, uz šut od 79 posto. Amerikanac Dan Peterson, trener Milana, je rekao:

– Dražen je "one man team". Taj momak može igrati u svakoj NBA momčadi. U Bostonu uz Birda, u Lakersima uz Magica.