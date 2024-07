Slavni Talijan naklonio se Olmu, otkrio i važan detalj za Dinamo: 'To ističe u ponedjeljak'

Tri pogotka i dvije asistencije. To je učinak Danija Olma na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u Njemačkoj. Zabio je Gruziji u osmini finala, potom i Njemačkoj u četvrtfinalu, a veliki tris zaključio je predstavom protiv Francuske u Münchenu. Polufinale je izrodilo preokret Španjolske protiv Francuza koji su poveli već u 9. minuti golom Kolo Muanija. Ali, dva udarca, prvo bombu Yamala (21.), a onda i razoran udarac Olma iz 25. minute nije mogao zaustaviti francuski vratar Maignan. Španjolci su zasluženo u finalu, a protiv koga će igrati saznat ćemo u srijedu navečer nakon ogleda Nizozemske i Engleske.

Dani Olmo zaslužio je posebne ovacije za svoju izvedbu protiv Francuske. Zna to i Fabrizio Romano. Čuveni talijanski novinar, transfer-mag, čovjek koji na svojim profilima i stranicama društvenih mreža okuplja nogometne mase. ROmano je Olmu posvetio post u kojem se divi njegovoj veličini, ali i piše o tome koliko je on ustvari - podcijenjen.

- Dani Olmo postao je najbolji strijelac Eura s tri gola i dvije asistencije. Prvi je to španjolski igrač s pet kontribucija u golovima na nekom velikom turniru još od Davida Silve na Euru 2012. godine. Podcijenjen, fantastičan igrač, a njegova klauzula u ugovoru od 60 milijuna eura ističe u ponedjeljak - napisao je Romano i time dao doznanja važnu vijest i za Dinamo.

Poznato je da će Dinamo zaraditi od sljedećeg Olmovog transfera. U Maksimiru će utržiti zaradu Leipziga, njegova aktualnog kluba, i to u iznosu od 20 posto. To znači da ako netko ponudi 60 milijuna, Dinamu pripada 20 posto od 31 milijuna zarade, dakle oko šest milijuna eura. Ne kupi li Olma nitko do ponedjeljka, klauzula više ne vrijedi pa će Olmovu cijenu određivati tržište. Ona može biti i veća, ali i manja od navedenih 60 milijuna, a sada mu Transfermarkt procjenjuje vrijednost na 50 milijuna...