Svima je jasno tko je glavni favorit Eura: 'Lako njima kad im je najbolji igrač učio u Hrvatskoj...'

Kada smo razgovarali na početku Europskog prvenstva u Njemačkoj, Mate Bilić kazao je da su Španjolci glavni favoriti za osvajanje naslova prvaka. Jasno je da ta teza još uvijek stoji.

– Sada su 50-50 sa svim ostalim reprezentacijama. Vjerujem da i 90 posto ljudi misli isto s obzirom na prikazanu igru, raznovrsnost i kvalitetu igrača. Imaju ono čemu teži svaka ozbiljna reprezentacija, a to je brza tranzicija i pressing s četiri-pet igrača, bez obzira na kojem su dijelu terena. Neki će kazati da je u njihovoj utakmici s Njemačkom bilo spornih odluka. No to je nogomet, bilo je dosta pogrešaka na ovom Euru. Sada imaju podjednake šanse u srazu s Francuskom. Ali i u onom drugom dijelu ždrijeba dvije su dobre momčadi, no po prikazanom, Španjolci u tim omjerima najbolje stoje – počeo je Mate Bilić.

Zaista, dosta je polemike na najozbiljnijim nogometnim razinama izazvao taj sporni detalj u kojem nije dosuđen jedanaesterac za Njemačku. A u utakmici s Dancima slična je situacija okarakterizirana najstrožom kaznom.

– Nema dvojbe da se što prije moraju definirati neki sudački kriteriji da ne bi dolazilo do ovakvih tenzija. Bilo je dosta sličnih situacija u kojima je dosuđen jedanaesterac, kao primjerice u našoj utakmici protiv Italije kada je šutirao Andrej Kramarić. To se što prije mora riješiti, ne znam ima li ovo smisla. Nisu mi jasni kriteriji u kojima se možda pomaže velikima, a otima malima. Demiral dobije dvije utakmice suspenzije, a Bellingham gotovo pa uvjetnu kaznu. Te su odluke smiješne. Puno toga mora se pojasniti.

Zašto je ova Španjolska tako dobra?

– Ključ je u njihovu izborniku Luisu de la Fuenteu, koji je dugo u tom sustavu. Napravio je balans s otkrićima kao što su Williams i Yamal. No ključ je i u tome što se njihov najbolji igrač u Hrvatskoj naučio svemu. To je Dani Olmo. Naravno, malo se šalim, ali tako je ispalo.

Englezi su na kraju prošli dalje i zbog autoriteta, iako su mnogi smatrali da je Švicarska u stanju iznenaditi.

– Pa da, presudila je kvaliteta Bellinghamovih škarica koja ih je odvela u četvrtfinale. Neki engleski igrači nisu dali ono što daju u klubovima. Možda razloge možemo tražiti i u tvrdoglavosti njihova izbornika Garetha Southgatea, koji je zadnjih tjedana izložen nevjerojatnim kritikama u engleskoj javnosti i medijima od prvog dana. Navijači žele dobru igru, no u nogometu to danas nije glavni atribut koji čini dobru momčad. Važno je doći do rezultata, nije važno kako. Švicarcima je nedostajao taj autoritet.

Mogu li proći Nizozemce?

– Od prvog dana govorio sam da će Nizozemci doći daleko. Zato što imaju dobru momčad i cijelo su vrijeme na rubu nečega ili ničega. A najmanje se govorilo o njihovoj igri. Ne bih se iznenadio da u finalu ovog Eura gledamo reprizu iz Južnoafričke Republike – Španjolsku i Nizozemsku.