Slaven je u nevjerojatnom naletu! Momčad hit trenera postala je strah i trepet velikana

Slaven Belupo je momčad koja je u uvjerljivo najvećem naletu u domaćem prvenstvu. Na ljestvici HNL-a se farmaceuti nalaze na šestom mjestu pobjegavši sa začelja lige, ali posebno impresionira pogled na tablicu forme jer u posljednjih pet kola je Slaven najbolja momčad lige. Jedini su u tom periodu s dvoznamenkastim bodovnim kontom, točnije 11 bodova, a prvi pratitelji na toj tablici forme su Rijeka i Varaždin.

Još jedna stvar koja posebno impresionira je i činjenica da je Slaven i prije ovog odličnog rezultatskog niza (tri pobjede i dva remija) pružao izvrsne izvedbe na terenu, no rezultati nisu dolazili. Sjetimo se iz tog perioda samo tri ogleda protiv momčadi iz 'velike četvorke'. Protiv Hajduka su na domaćem terenu igrači Slavena izgubili 2:0, ali su u prvom poluvremenu u potpunosti izdominirali splitsku momčad, no nekolicina promašenih velikih prilika, ali i doza nesreće s milimetarskim zaleđima kod dva postignuta pogotka su anulirali to izvrsno odigrano poluvrijeme. Protiv Rijeke su u Koprivnici odigrali 0:0, ali po mnogima su ih teški sudački previdi koštali pobjede koja bi bila itekako zaslužena. Može se bez poteškoća argumentirati i da je Slaven bio bolji na Opus Areni protiv Osijeka, no vratar bijelo-plavih Marko Malenica je među vratnicama odigrao spektakularnu utakmicu, a Slaven je na kraju izgubio s minimalnih 1:0. Zašto spominjemo sve ove rezultate? Zato što mnogi klubovi koji kvalitetnu formu ne uspiju naplatiti rezultatima vrlo često padnu nakon takvih utakmica, a Slavenu se to nije dogodilo.

Nakon katastrofalnog ulaska u sezonu pod Ivanom Radeljićem, Slaven pod Kovačevićem izgleda potpuno preporođeno. Ako gledamo njegov dosadašnji učinak, Kovačević s prosjekom bodova 1,75 rezultatski najuspješniji trener Slavena u 21. stoljeću. Naravno, on je na klupi tek 12 utakmica, ali je, i kad gledamo samo učinak svih trenera u prvih 12 utakmica, najuspješniji u Belupu u 21. stoljeću, ispred bivših trenera Slavena kao što su Zlatko Dalić, Ante Čačić, Ivan Katalinić, Mile Petković, Krunoslav Jurčić, Nikola Jurčević i brojni drugi.

Nije samo stvar rezultata. Belupo igra iznimno lijep, posjedno orijentiran, ali isto tako i direktan napadački nogomet. Ne možete biti iznenađeni ako vam netko kaže da je Kovačevićev Slaven najatraktivnija momčad za gledati u prvenstvu ove sezone. A ovaj najrecentniji niz još su napravili i bez nekih vrlo važnih igrača kao što su Ilija Nestorovski i Michael Agbekpornu. Kovačević je isprofilirao igrače poput Igora Lepinjice koji je stigao iz treće lige te Slavenovog 'djeteta' Adriana Jagušića, potom je 'vratio u život' igrače poput Ljubana Crepulje, neupitno jednog od najboljih veznjaka lige, Alena Grgiće koji se pomalo gubio i u Osijeku i u Rijeci, a sad pruža odlične izvedbe te Hajdukovog mladića Ivana Ćubelića koji se proteklih godina na raznim posudbama nije najbolje snalazio.

Zanimljivo je da dvije najkvalitetnije ekipe lige van ove 'velike četvorke' imaju snažan Kovačevićev potpis. Osim Slavena tu je, naravno Varaždin kojeg je Šafarić naslijedio od Kovačevića nakon što je bio njegov pomoćnik. To dovoljno govori o trenerskom kontinuitetu kojeg ima bosanskohercegovački strateg. Iznimno je impresivno kako se Kovačević vratio ovako visokoj razini nakon pobjede u životnoj borbi protiv karcinoma pluća, ali i nakon tragedije koja se nedavno s poplavama dogodila u njegovoj Jablanici. Život ga je u posljednje vrijeme fino 'udario', a 49-godišnji trener se vraća još jači, još bolji i željan dokazivanja. Budući da vrlo vjerojatno već dobro poznajete njegovu životnu priču koja se često vrtjela u javnosti, vrijedi fokus staviti i na njegov trenerski put, koji je bio dugotrajan i koji je rastao organski. Iako je tada još bio igrač, Kovačevićeva trenerska karijera počela je prilično davno, još 2005. godine je položio ispit za trenera B licence. U početku je vodio limače Međimurja, a prvi seniorski angažman je dobio na klupi Nedelišća. Od seniorskih momčadi je zatim vodio Međimurje, Strmec iz Bedenice, Polet iz Svetog Martina na Muri, Podravinu, Mladost Ždralove i opet Međimurje, pa Varaždin. Prije nego što je s Varaždinom ušao u prvu ligu, Kovačević je u svojih 15 sezona u niželigaškom nogometu osvojio čak sedam naslova prvaka. Ako to ne govori o treneru koji je radom, strpljivošću i rezultatima zasluženo i postupno došao do prvog ranga hrvatskog nogometa, gdje se i dalje dokazuje, onda ništa ne govori. Ali i dalje prizemljeno i odmjereno gleda samo na iduću utakmicu, a to je dvoboj protiv 'grogiranog boksača' Dinama u petak na Maksimiru. Slaven nije favorit, ali itekako ima šanse za iznenaditi.