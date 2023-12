Sjajno raspoloženi Hrgović: 'Želim veliku borbu! Anderson mi je doručak. Joshua možda ručak'

Hrvatski boksač Filip Hrgović bio je izvrsno raspoložen nakon 17. profesionalne pobjede. U subotu je u Rijadu bez ikakvih problema u prvoj rundi svladao Australca Marka Morija. Borba nije potrajala niti pune dvije minute. De Mori je dvaput bio u nokdaunu, a nakon što je drugi puta pokleknuo odlučeno je da je okršaju došao kraj.

Nakon što je u ringu nakon pobjede kazao da je očekivao ovakav ishod i ponovo tražio priliku da se bori za naslov prvaka IBF-ove teške kategorije, sjajna atmosfera se očito nastavila i izvan ringa. Plesao je i pjevao hit DJ Tiesta "Let's get down to business".

🕺 El Animal @Filip_Hrgovic catches up with @Sib_Vicious after his first round stoppage win



Watch #DayOfReckoning globally LIVE NOW on DAZN PPV! Buy at https://t.co/FoiaUucI53#RiyadhSeason pic.twitter.com/Cm0DegQpLk — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 23, 2023

Novinarka DAZN-a upitala ga je kako se osjeća. Hrgović je ponovio stihove popularne pjesme: "Let's get down to business" (eng. Hajdemo na posao), misleći time na svoju priliku da konačno dobije pravog protivnika iz redova najboljih svjetskih teškaša. "Novac nikad ne spava. Bio sam dobar, ali moram nastaviti biti dobar. Spreman sam za veliku borbu", rekao je Hrgović.

"Svidjelo mi se što si bio tako ljubazan i miran na kraju, rekao Andersonu da mu ne bi bilo pametno da ide s tobom u ring, da ćeš ga pojesti za doručak. Možeš li to ponoviti", rekla je reporterka, a Hrgović je na to odgovorio:

"Jared Anderson je moj doručak. Za ručak možda Joshua, a za večeru netko kao Jared Sanchez. Nokautirao sam trojicu Kubanaca, on će biti četvrti ako se bude htio boriti sa mnom."

