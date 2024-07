Sjajno otvaranje Barbare Matić! Bacila Talijanku nakon jedne minute i ušla u četvrtfinale Olimpijskih igara

Barbara Matić pobjedom je ušla u borbu za medalje na Olimpijskim igrama. Naša proslavljena džudašica preskočila je zbog nositeljstva prvo kolo turnira u kategoriji do 70 kilograma, a onda je u osmini finala dobila Talijanku Kim Polling. Kao i Katarina Krišto jučer, Matić ima itekako težak ždrijeb, no to je nije pokolebalo da se sada plasira u četvrtfinale OI.

Matić je već nakon prve minute borbe bacila na ippon Polling i na pravi način najavila da će biti jedna od glavnih favoritkinja za zlato.

U jutarnjem programu Barbaru Matić sada očekuje četvrtfinale protiv Španjolke japanskih korijena Ai Tsunode Roustant, a onda, nadamo se, u poslijepodnevnim terminima nakon 16 sati i borbe za odličja.