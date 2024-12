Sjajna igra Hrvata u pobjedi Mege; Splićani peti put slavili u ABA ligi

Košarkaši beogradske Mege su kao domaćini svladali čačanski Borac s 98-74 u utakmici 11. kola ABA lige. Ponajbolji igrač u pobjedničkoj momčadi bio je hrvatski košarkaš Andrija Jelavić koji je postigao 14 koševa uz 13 skokova i šest asistencija. Najbolji strijelac Mege bio je Kosta Kondić s 19 poena, dok su za Borac po 17 koševa ubacili Justas Furmanavičius i Đorđe Gagić. Mega je pobjedom skočila na šesto mjesto s učinkom 6-5, a Borac je s 3-8 ostao na 14. poziciji.

Košarkaši Splita došli su do pete pobjede u ABA ligi, svladavši u 11. kolu na Gripama slovensku Krku s 83-78. Splićani su sredinom treće četvrtine došli do najveće prednosti na utakmici (54-40) i tada se činilo da su slomili otpor gostiju iz Novog Mesta. No, Krka se nije predavala. Slovenska momčad je do kraja treće četvrtine uspjela smanjiti zaostatak na samo pet koševa (59-54), a u 34. minuti su i poveli 64-63 tricom Marca Garcije.

No, zahvaljujući ponajviše Viti Kučiću i Shannonu Shorteru, momčad Slavena Rimca je spriječila preokret. Kučić je u prvoj polovici zadnje četvrtine postigao devet od svojih 15 koševa, dok je Shorter u završne četiri minute ubacio devet od 18 poena i time osigurao pobjedu momčadi kojoj je kapetan.

Vrlo važnu ulogu imali su Boris Tišma s 11 koševa i 10 skokova i David Škara koji je spojio 10 poena i 10 skokova. Tonko Vuko je s 11 koševa također imao dvoznamenkast učinak. Strijelce Krke predvodili su Marc Garcia i Tayler Persons, a obojica su ubacili po 18 poena.