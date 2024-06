Šimić za VL: Gattusova energija će pomoći da preživi u Splitu, a na priču o pužu se jednom naljutio

Priča o dolasku Gennara Gattusa u Hajduk zasjenila je sve što se zadnjih mjeseci događalo na Poljudu. O talijanskom treneru porazgovarali smo s Darijem Šimićem koji je svojedobno s njim igrao u Milanu.

Kako vam je zazvučala informacija da je vaš bivši suigrač odabrao Hajduk?

– Pa, iskreno, na prvu mi je bilo iznenađenje iako sam znao da Hajduk traži trenera na talijanskom tržištu, odnosno stranca. Zvao me jedan prijatelj iz Italije, tražeći informacije o Hajduku. Da, uistinu mi je zazvučala iznenađujuće činjenica da je Hajduk uspio dovesti jedno takvo nogometno ime. Svaka čast – počeo je Dario Šimić.

Gennaro je zaista svjetski brend, a stigao je u HNL.

– Ma da, u svakom smislu. Najprije kao igrač, a kasnije je u karijeri trenirao odlične momčadi, Milan, Marseille, Napoli, Valenciju...

Nema čarobni štapić

Je li vas možda već kontaktirao?

– Nismo se još čuli, ali sigurno hoćemo. Samo neka se u miru malo prilagodi na nove okolnosti.

Svi ozbiljni poznavatelji prilika u Hajduku slažu se da ovoj splitskoj momčadi treba trener koji će unijeti reda u svlačionicu i postaviti stvari na pravo mjesto. Je li Gattuso idealna osoba za taj posao? – On je bio veliki igrač, trenirao je velike momčadi, sigurno ima potrebnu energiju za taj izazov. Ima nešto što je kompatibilno s gradom Splitom, navijačima i posebnim klubom kakav je Hajduk. Ta vrsta energije koju posjeduje Gattuso pomoći će mu da izdrži sve pritiske i ozračje u Splitu. On je tu kvalitetu posjedovao kao igrač, mogao je odigrati i psihološki i fizički najzahtjevnije utakmice. S druge strane, u nogometu ne postoji čarobni štapić kojim biste riješili probleme, tu moraju postojati procesi. Puno se stvari mora poklopiti da biste pobjeđivali.

Što ga, dakle, očekuje u Hajduku?

– Sigurno puno posla, momčad koja je u prvom dijelu sezone igrala dobro. Ima tamo dobrih igrača, a treba vidjeti što se dogodilo u drugom dijelu i što treba napraviti da Hajduk bude bolji.

Kalinić je ključan

Za naš je nogomet vrhunska stvar što je baš izabrao HNL?

– Apsolutno. Hajduk je veliki klub kao i Dinamo. Veliki izazov i za Gattusa koji, kao i svaki trener, želi doživjeti ozračje na Poljudu. Jer, možda je bolje trenirati Hajduk nego neke klubove u Italiji i Španjolskoj koji se bore za ostanak u ligi.

Što je na kraju moglo presuditi da odabere Hajduk?

– Vjerojatno mješavina svih stvari. Kalinić je bio njegov igrač i jako je važno što mu je mogao prenijeti ono što ga čeka na Poljudu. Iako sam siguran da on zna to.

Kalinić je bio vjerojatno ključna figura u ovom poslu, a dočekan je s dosta skepse?

– Pokazao je da ima refleks, no vrijeme će pokazati koliko je to dobra priča.

Cijeli nogometni svijet kod njega najprije primijeti energiju iza koje, rekli bismo, stoji nekakav potpuni freak! Čega se sjećate iz tog vašeg zajedničkog doba u Milanu, kakav je Gattuso bio kao suigrač?

– On je uvijek bio pošten i korektan, baš onakav kakvog ste ga vidjeli na terenu. Energičan, uvijek spreman na šalu, dobri duh svlačionice koju je dizao tom svojom energijom. Bio je jako važan igrač u našem pobjedničkom Milanu.

Mnoštvo je anegdota s njim, a jedna kaže da je jednom na treningu Milana za okladu pojeo puža ili nešto slično!?

– Ma da, ali to je već stara priča. Ne bih o tome, znam da se jednom na to i naljutio...

Često pažnju privlači osebujnim izjavama, poput one: "Kad vidim što rade Pirlo i Ronaldinho, shvatim da sam uvreda za nogomet..."

Kako su ga doživljavali njegovi suigrači koji su bili nogometni virtuozi svjetske klase?

– Poštivali su ga jako. Bez obzira na to što su oni bili talentiraniji, on je sve nedostatke nadoknađivao drugim stvarima. Imao je važno mjesto u svlačionici i status vođe. Znao se šaliti na svoj račun, to je važna karakteristika.

Djeluje kao osoba kratkog fitilja?

– Pa da, ali to je više kroz zafrkanciju, nije zlonamjerna osoba...

Ali znao je suparnika uhvatiti i za vrat?

– Pa da, ali to su uglavnom kontrolirana stanja.

Hoćete li otići na neku utakmicu na Poljudu sada kada je Gattuso stigao?

– A vidjet ću, ako me pozove. Još se nismo čuli, bit će prilike. A bit će u Zagrebu cijelo vrijeme. Neće nam biti dosadno s njim u svakom smislu. Bit će to dodatni impuls za gledatelje, ne samo na Poljudu – zaključio je Šimić.