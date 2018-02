Sigalijev odlazak veliki je gubitak, ali u obrani plavih alarm još ne zvoni

Kad je Dinamo objavio da je pustio, odnosno prodao Leonarda Sigalija, mnogi nogometni stručnjaci rekli su da to nije dobro. U redu je čovjeku koji se želi vratiti kući omogućiti transfer i veću zaradu, ali Dinamo je ipak znatno oslabio svoj zadnji red jer je Sigali u paru s Benkovićem bio dobro uigran.

– Dinamo je s Argentincem imao brzog stopera koji se stizao vratiti, s obzirom na to da plavi obično igraju prilično visoko, i neće ga biti lako nadoknaditi – kazali su nam neki bivši igrači i treneri.

Obranu ne čine samo stoperi

Sad je novi par Benković - Lešković, u pričuvi su Rrahmani i Perić. Kad se stoperskom paru dodaju i bekovi, koji su se sad mijenjali i nisu u stalnoj formi, jasno da plavi imaju problema. Zbog pogrešaka su u Osijeku nespretno primili dva gola. Doduše, pri vodstvu 4:0. Ali mogli su ih primiti i ranije da je sudac dosudio jedanaesterac koji je skrivio Benković, no to mu je “oprostio”.

U igri protiv Hajduka veliku je pogrešku napravio Lešković, umjesto da napuca loptu na tribine, čekao je izlazak Livakovića i pogriješio. Dio krivnje ide i na račun vratara, ali Lešković je puno više pogriješio.

Tek treba vidjeti kako će sve to izgledati kad se na bekovske pozicije vrate standardniji Stojanović (a on baš i nije defenzivni biser) i Sosa, s njima će možda i stoperima biti lakše nego s Rrahmanijem na jednom i Lecjaksom na drugom beku. No, alarm zbog obrane Dinama još ne zvoni, primali su plavi svakojake golove i kad je tu bio Sigali, a kad se sve zbroji, nisu ih ukupno puno ni primili. U 22 utakmice Prve HNL primili su 16 golova, pola od toga su im zabili Osijek i Hajduk, svaki po četiri u tri utakmice.

To je za Europu upitno

U deset od 22 utakmice sačuvali su plavi svoju mrežu, uspiju li to i u nedjelju u Rijeci, na novom derbiju, lako će se zaboraviti dosadašnje pogreške. Iako im je Rijeka prošle sezone bila užasno težak suparnik, u prva dva susreta ove sezone s Kekovom momčadi situacija je drukčija. Plavi su na Rujevici slavili s 2:0, a onda u Maksimiru s 3:1. Taj jedini pogodak zabio im je za 1:0 Riječana Acosty već u devetoj minuti, ali plavi su se lako vratili i na kraju slavili.

Ono što ide u prilog Dinamu i činjenici da plavi ne primaju puno golova (iako su u posljednje dvije utakmice bezvezno primili tri gola) je to da kao momčad igraju dobro u obrani i rijetko im suparnik stvara šanse i pritisak na zadnju liniju. Pa Hajduk nije ozbiljno zapucao prema golu, osim pri tom poklonu Leškovića.

Lešković se sada vraća na Rujevicu, na kojoj je bio prije dolaska u Dinamo, nije mu prvi put i to mu ne bi trebalo biti opterećenje. Veće će opterećenje to biti Mariju Gavranoviću koji je tek ove zime došao s Rujevice i već je i u dresu Rijeke doživio zvižduke kad se nagađalo da je na putu prelaska u zagrebački klub.

– Sigali će faliti jer je odličan igrač, ali ne treba sumnjati u Dinamove stopere. Kad imate kvalitetne igrače kakve ima Dinamo, stoperski par nije teško uigrati – rekao nam je nedavno Goran Jurić.

No, prema viđenom, morat će igrati bolje, pogotovu kad počnu europske kvalifikacije.