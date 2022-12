Shearer i Ferdinand oštro o Livaji: To je bilo smiješno. Ne možeš se tako zaletiti...

Legende engleskog nogometa, bivši reprezentativci, napadač Alan Shearer i branič Rio Ferdinand, u BBC-jevu studiju komentirali su dramatično izvođenje jedanaesteraca na utakmici Hrvatske i Japana (4:2) u osmini finala Svjetskog prvenstva u Kataru. Pohvalili su izvedbu hrvatskog vratara Dominika Livakovića i njegovoe odlične obrane. No, dodali su i kako udarci koje su upučivali Japanci nisu išli onako kako su zamislili.

Engleski velikani ipak nisu bili oduševljeni načinom na koji je jedanaesterac izveo Marko Livaja koji je pritom pogodio stativu.

- Bio je jako opušten, jako se ležerno zaletio na loptu. To je bilo smiješno. Ne možeš se tako zaletjeti, moraš zabiti ili ćeš izgledati kao kompletan idiot. I Lewandowski je to napravio neki dan, to je čudno. Ne možeš imati dovoljno snage ako se tako zaletiš - objasnili su, a Shearer koji je nerijetko tijekom karijere tresao mreže s bijele točke je naglasio kako se to radi.

Video - Slavlje Hrvata na Al Janoubu nakon veličanstvene pobjede nad Japanom

- Ono što treba napraviti je uzeti loptu, izabrati gdje ćete pucati i opaliti snažno koliko možete.

Pašalićev odlučujući jedanaesterac zaslužio je pohvale Engleza.

- To je bio agresivniji zalet, odabrao je mjesto i zabio. Nije to lako na ovakvoj razini - zaključili su.