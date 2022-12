VIDEO Pogledajte reakcije srpskog i bosanskog komentatora na utakmici Hrvatske

Hrvatska je proslavila pobjedu nad Japanom i probila se do četvrtfinala katarskog Mundijala gdje će se susresti s moćnim Brazilom. Carioce su isprašile Južnu Koreju s 4:1 i biti će prepreka vatrenima na putu do poluzavršnice SP-a, biti će to veliki okršaj koji je na rasporedu u petak od 16 sati. U javnost je izašao video koji je dočarao kako su srpski, bosanski i hrvatski komentator doživjeli dramu i slavlje naših nogometaša.

Srpski komentator je po običaju bio suzdržan i nije se previše veselio našim golovima, dok je BiH komentator puno toplije dočekao naše zgoditke i obrane Dominika Livakovića. Marko Šapit je naravno pokazivao najviše emocija i bio je u potpunoj ekstazi što je više nego logično.

Podsjetimo, Japan je poveo pogotkom Maede, ali je Ivan Perišić vratio stvari na početak. Poslije 120 minuta teše borbe nije bilo konačnog pobjednika, a Dominik Livaković je bio junak raspucavanja. Mario Pašalić postigao je pobjednički zgoditak koji je odveo Hrvate u četvrtzavršnicu.

