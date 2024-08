Sezona je tek počela, a Hajduk je u krizi! Gattuso je tempirana bomba, a Perišić već bivši

Uoči sudbinske uzvratne utakmice 3. pretkola Konferencijske lige s Ružomberokom (prva je završila 0:0, uzvrat je u četvrtak u 21 sat), Hajduk potresa sukob između trenera Gattusa i zvijezde momčadi Ivana Perišića. Podijelio se tako Hajdukov puk između talijanskog stručnjaka rigidnoga načina razmišljanja i legende hrvatskog nogometa, a pred vratima je do sada najvažnija Hajdukova utakmica u ovoj kalendarskoj godini. Naime, eventualnim ispadanjem od Slovaka, Hajduk bi ponovno sredinom kolovoza izgubio šansu za plasman u grupnu fazu europskoga natjecanja, što bi zaista bilo ravno katastrofi za klub tako bogate europske povijesti.

Poziv navijačima

U njoj naravno neće biti Ivana Perišića koji je u Hajduku već - bivši.

- Žao nam je što se stvorila atmosfera koja se izrazito negativno odrazila na Klub, ali posebno na Ivana i obitelj koji su nezasluženo doživjeli brojne neugodnosti. Znalo se od prvog dana da Ivan vjerojatno ostaje do kraja ljeta. Nažalost, u posljednjih nekoliko dana došlo je do nesuglasica koje su rezultirale sporazumnim dogovorom te su obje strane u mirnom tonu zaključile kako se suradnja neće nastaviti. U sljedećim danima donijet ćemo odluku hoće li razlaz biti u formi transfera ili sporazumnog raskida ugovora. Zbog izrazite važnosti utakmice koja je pred nama, potpuni fokus cijelog Kluba je na uzvratnoj utakmici zato pozivam navijače da daju punu podršku momčadi i stručnom stožeru pred ispunjenim Poljudom na putu prema play-offu - priopćio je jučer Hajdukov sportski direktor Nikola Kalinić.

GALERIJA Perišić i Brekalo dobili ovacije na prepunom Poljudu

O najnovijim odnosima u Hajduku razgovarali smo s komunikacijskim stručnjakom Domagojem Bebićem s Fakulteta političkih znanosti. Pitali smo ga: kakve su poruke proteklih dana odaslali najprije Gattuso – prema Perišiću, a potom i službeni Hajduk – štiteći svoga igrača od negativnih reakcija navijača.

– Što se tiče Ivana Perišića i njegova odnosa s Hajdukom, postoje tri narativa koja imaju određenu težinu u medijima. Prvi narativ odnosi se na zasluge Ivana Perišića za uspjehe hrvatske nogometne reprezentacije i sentimentalnu vezanost publike prema njemu. Zbog toga je odnos javnosti prema Ivanu Perišiću vrlo osjetljiv. Ovo je osobito vidljivo u hrvatskom medijskom prostoru, u načinu komunikacije novinara, voditelja podcasta i slično – počeo je Bebić, pa nastavio:

– Drugi narativ odnosi se na Perišićev odnos s Hajdukom. Među navijačima Hajduka dugo je postojao narativ "Ivane, vrime je" jer, unatoč velikoj nogometnoj karijeri, Perišić nikada nije zaigrao za svoj matični klub. Navijači Hajduka dugo su čekali njegov povratak, a kada se to napokon dogodilo, to je bio emotivan trenutak, ne samo za njega već i za ljubitelje HNL-a. U ovom narativu komunikacije povratka Perišića u Hajduk, spomenutom komunikacijom kampanjom "Ivane, vrime je", zbog njegove ozljede i situacija koje su proizašle iz nje, navijači Hajduka pitaju se je li se doista vratio u klub ili je uvijek bio malo izvan njega, a malo u njemu. Nije bilo jasno je li on zaista posvećen klubu ili je u nekoj privremenoj ulozi.

Postoji, naravno, i treća strana priče, ona Gattusova, također iz jednoga kuta gledanja – legitimna i očekivana.

– Treći narativ odnosi se na trenera Gattusa, koji se pokušava nametnuti kao trener i autoritet. Trenutačni sukob između Ivana Perišića i Gattusa prilika je za trenera da pokaže svoju odlučnost i autoritet. Mislim da će se medijske priče razvijati oko ova tri narativa, i ta komunikacija svakako će biti medijski zanimljiva. S obzirom na to, Ivan Perišić ima prednost u hrvatskom medijskom prostoru, zahvaljujući težini svoje komunikacije i jakim društvenim mrežama putem kojih šalje određene poruke. To će imati puno veću težinu od, recimo, dvojezičnih konferencija za novinare koje vodi trener Gattuso.

Uglavnom, od početka natjecateljske sezone, dakle od 25. srpnja, mira u Hajduku nije bilo ni mjesec dana, što zapravo i nije iznenađenje s obzirom na temperament i žestinu talijanskoga trenera. U Hajduku su znali kako je Gattuso tempirana bomba i svjesno su ušli s njim u rizik, a sada imaju situaciju da putem priopćenja moraju braniti svoga igrača od navijačkoga bijesa koji je generirao upravo njihov vlastiti trener Gattuso. Nije isključeno kako je to Talijan i planirao, želeći odmaknuti interes javnosti od neuvjerljivih Hajdukovih nastupa na početku sezone; primjerice diletantskoga Gattusova vođenja utakmice s Lokomotivom, u kojoj su igrači koje je uveo s klupe, Durdov i Sigur, skuhali izjednačujući pogodak i gubitak dva dragocjena boda.

Klopp kaznio Ivana

Gattuso je do sada Hajduk vodio u pet utakmica, u kojima ima samo dvije pobjede, nad Torshavnom i Slavenom Belupom, te tri remija – s Torshavnom, Ružomberokom i Lokomotivom. U te tri utakmice Hajduk je postigao samo jedan pogodak, ukupno pet – odnosno dva manje od Dinama koji je odigrao samo dvije utakmice. Gattuso je u pet utakmica koristio 21 igrača.

Inače, Gattuso je tek 46-godišnjak, a Hajduk mu je već deveti klub, što dosta govorio o njegovoj trenerskoj stabilnosti.

Ivan Perišić kod Gattusa je ove sezone skupio 149 minuta na travnjaku, nije ostvario nijednu asistenciju niti postigao pogodak. U prošloj sezoni za Hajduk imao je osam nastupa te postigao jedan pogodak.

Samo jednom u svojoj bogatoj karijeri Ivan Perišić imao je sukob s trenerom. Zbilo se to 2012. godine kada je Ivan javno bio izrazio nezadovoljstvo svojim statusom u momčadi Borussije Dortmund, pa ga je trener Klopp bio kaznio s 15 tisuća eura.

VIDEO Ivan Perišić definitivno napušta Hajduk!