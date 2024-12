Šef hrvatskih sudaca: 'Dadić mi je odmah priznao svoju krivnju. Morao je platit za svoju pogrešku'

Francuz Bertrand Layec je u srpnju ove godine imenovan predsjednikom Komisije hrvatskih nogometnih sudaca i povjerenikom za delegiranje sudaca SuperSport Hrvatske ngoometne lige. Na tome je mjestu naslijedio Brunu Marića nakon skandala sa curenjem snimki komunikacije iz VAR soba. Francuz se rijetko pojavljuje u medijima, no u petak je bio gost Dnevnika Nove TV. Osvrnuo se na suđenje u prvoj polovici akutalne sezone domaćeg prvenstva, a započeo je komentarom na život u Hrvatskoj. "Vjerujte mi, život u Hrvatskoj vrlo je lijep. Nakon pet mjeseci mogu reći da sam sretan što sam ovdje i što mogu raditi sa svojom komisijom", kaže Francuz.

Upitan je li kvaliteta suđenja u ovoj polusezoni bila u skladu s njegovim očekivanjima odgovorio je: "Mislim da je određenih problema bilo zbog ljudi koji nisu poštovali proces i pravila. Meni je to važno. Bio sam i bit ću vrlo strog i principijelan prema sucima. Osvrnuo se na prepiske komunikacije suca Tonija Dadića s navijačima. Nakon objavljivanja poruka, sudac je brzo smijenjen, a Layec je istaknuo kako je odmah priznao svoju krivnju. "Šteta. Šteta jer riječ je o vrlo perspektivnom sucu. Odmah sam ga nazvao. Pitao sam ga je li to istina ili ne. Rekao je da jest. Rekao je da je priča u načelu istinita. Poslije utakmice dugo smo razgovarali o tome. Rekao sam mu - ako napraviš pogrešku, moraš platiti za to", kazao je.

"Dobro je raditi pod stresom, ali nikada nisam bio ni pod čijim utjecajem niti pritiskom. Po pitanju sustava natjecanja, nitko, ali nitko ne može utjecati na moje odluke. Trebamo bolju komunikaciju u sudačkoj organizaciji. Teško je to uspoređivati. Moramo biti strpljivi. Da biste pripremili suca za, primjerice, finale Eura, ja to jako dobro znam, François Letexier bio je moj sudac, treba vam 10 do 12 sezona. Patrik Kolarić jučer je sudio dvoboj Betisa u Konferencijskoj ligi i bio je dobar, to je novi korak za nas", smatra Layec.

"Moramo biti iskreni, još uvijek nije došlo vrijeme za hrvatskog suca elitne razine. Realno gledano, možda tek za pet sezona. Imamo sjajne mlade suce. Patrik Kolarić, Mateo Erceg, Ante Terzić. Želim stvoriti jaku školu, jaku akademiju s vrlo perspektivnim sucima za idućih 10 godina", kazao je zaključno glavni čovjek hrvatskog nogometnog suđenja.