Boto se oprostio od Osijeka: 'Odlazim zadovoljan, ali bilo je nekih promašaja'

Nogometaši Osijeka su u 18. kolu zaključili jesenski dio sezone remijem protiv Istre (2:2). Momčad će na odmor kao četvrta ili peta na ljestvici Hrvatske nogometne lige, ovisno o ishodu utakmice Dinama i Varaždina. Nakon susreta se na konferenciji za medije od kluba pozdravio njihov dosadašnji sportski direktor, Portugalac Jose Boto. Nakon 11 mjeseci što ih je proveo u Hrvatskoj, odlazi u Brazil gdje će biti sportski direktor Flamenga.

"Želim se zahvaliti svima s kojima sam surađivao. Najprije predsjedniku kluba Ferencu Sakalju i direktoru Vladimiru Čoharu koji su mi pružili maksimalnu podršku u radu. Bilo mi je zadovoljstvo surađivati sa svima u klubu, iako smo ponekad imali različite poglede na određena pitanja. Različita mišljenja su uvijek bogatstvo i ne treba ih se doživljavati kao sukobe. Najviše se želim zahvaliti stručnom stožeru i igračima koji su ispratili moju glavnu želju koju sam imao pri dolasku ovdje, a ona je bila da stvorimo momčad koja će biti kompetitivnija. Mislim da smo danas na dobrom putu. Volio bih kada bi se ta zdrava natjecateljska kultura koju smo uspostavili u momčadi nastavila i nakon što odem jer ona je pravi put prema uspjehu", kazao je Boto.

"Na kraju se želim zahvaliti svim pravim navijačima NK Osijek jer su nam bili sjajna podrška cijelo vrijeme, pa i u razdoblju kada je to bilo najpotrebnije dok nas rezultati nisu pratili. Ukupno gledajući odlazim zadovoljan jer smo krenuli putem kojim sam želio. Za potpuno zadovoljstvo nedostaje mi samo onaj loš start u sezonu kada smo ispali iz Europe i osvojili samo jedan bod u prvih pet kola. No, kasnije smo uhvatili željeni ritam i popravili dojam. Tijekom mog boravka u Osijeku uspjeli smo pobijediti sve suparnike u SHNL-u osim Istre 1961. Bila je prilika u ovoj posljednjoj utakmici i to ostvariti, ali završila je bez pobjednika. Nisam se zanosio snovima o tome da će Osijek biti odmah konkurentan u borbi za naslov prvaka, ali postavili smo temelje za nadogradnju", rekao je Portugalac pa dovršio:

"Što se prijelaznih rokova tiče mislim da je posao odrađen konkretno. Bilo je nekih promašaja kod dovođenja novih igrača, ali to je sastavni dio ovog posla jer nitko ne može sa sigurnošću uvijek reći da će pogoditi pri izboru igrača. Najbolja odluka koju sam donio tijekom svog mandata u Osijeku bila je ona da sačuvam trenera Federica Coppitellija kada je većina mislila kako ga treba smijeniti, a najlošijom držim odluku ulaska u određene kompromise koje sam činio pri nekim odlukama koje smo donosili."