Šarić 'preživio' udarac u međunožje od najvećeg hita NBA lige. Ništa ga sinoć nije moglo zaustaviti

Hrvatski kapetan sinoć je protiv San Antonio Spursa odigrao u svim segmentima najbolju svoju utakmicu ove sezone u NBA ligi.

Usput, Šibenčanin je 'preživo' udarac u međunožje - udario ga je 224 cm visoki francuski rookie Victor Wembanyama, trenutno najveći hit u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta.

Inače, Šarić je u brutalnoj večeri, u kojoj je bio drugi strijelac za Golden State s 20 koševa. Najbolji je bio Stephen Curry koji je pogodio sedam trica za ukupan učinak od 35 koševa.

Golden State je upisao drugu pobjedu u međusezonskom turniru i sada je treća momčad u Zapadnoj skupini C. Šarić je na terenu proveo 26:18 minuta i u tom je vremenu zabio 20 koševa (šut iz igre 7/11, trice 4/7) pridodavši tome sedam skokova, četiri asistencije i dvije ukradene lopte. Ostvario je najbolje brojke sezone u ubačajima iz igre i zabijenim tricama te izjednačio najbolji učinak koji je dosad upisao u ukradenim loptama. Umalo je dosegnuo i najbolji učinak sezone u zabijenim poenima, izmaknulo mu je za jedan koš. No treći put ove sezone upisao je učinak od 20 zabijenih koševa, dok je sinoć ipak odigrao svoju najkompletniju utakmicu. Nije za zaustavio ni šut u međunožje od francuskog 'diva'. Pogledajte u videu kako je to izgledalo.

Wemby gets hit with an offensive foul for kicking Saric in the beans after putting him the blender pic.twitter.com/2cpw05parl