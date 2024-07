S Rakitićem na Poljudu Hajduk ne smije ni razmišljati o kiksu. Protivnik? Pa to su amateri...'

Rijeka, Osijek i Hajduk ovog će četvrtka krenuti u svoje europske avanture. Uoči samog početka domaćeg prvenstva igraju pretkola Europske, odnosno Konferencijske lige. Svi odreda imali su ždrijeb koji im ide na ruku, protivnike koje bi trebali proći i utakmice koje ih ne bi trebale mnogo umoriti. Rijeka igra protiv Corvinula (19 sati, MaxSport1), Osijek protiv Levadije (20 sati, MaxSport2), a Hajduk s HB Torshavnom (21 sat, MaxSport1). O njima nam je govorio Mato Neretljak (45), bivši hrvatski reprezentativac, danas trener Zrinski Osječkog, koji je tijekom igračke karijere bio dio i Rijeke i Hajduka i Osijeka.

– Treba biti malo i realan, svi naši klubovi su favoriti. Osijek možda ima najozbiljnijeg protivnika, Levadia igra tradicionalno Europu, ali ne bih usporedio naš i njihov nogomet. No kada je Nenad Bjelica bio trener, Osijek je ispao od amatera, Hajduk je također znao ispadati od amatera, ali sada ima lakog protivnika. Rijeka igra protiv drugoligaša, ali ne treba ga podcjenjivati, rumunjski nogomet posljednjih se godina digao. No mislim da bi svi naši klubovi trebali proći.

Rumunjski drugoligaš Corvinul bio je pobjednik tamošnjeg Kupa, a u prvom pretkolu EL-a pobijedio je mađarskog prvoligaša.

– Analiza protivnika važna je kao i sama momčad. Ljudi koji su osvojili Kup su u euforiji, ali ako ih se podcijeni, bit će problema. Rijeka ima dobar roster, ozbiljnu momčad i sjajnog trenera. Ne bi trebalo biti problema.

Hajduk će pak drugi put u svojoj povijesti odigrati europski dvoboj protiv predstavnika Farskih otoka. Tamošnja liga traje, odigrano je 16 kola prvenstva, a HB je drugi na ljestvici. S 24 naslova prvaka najtrofejniji je klub, no od 2020. nisu trijumfirali. Osijek pak igra protiv estonskog prvoligaša Levadije, a nakon susreta na Poljudu i Opus Areni hrvatski klubovi idu u goste.

– Još kada sam ja igrao za Hajduk igrali smo s klubom s Farskih otoka, mogu reći da su to amateri. Razlika je ogromna. Sada će igrati u Splitu, tu je Ivan Rakitić, bit će pun Poljud, Hajduk ne smije o kiksu ni razmišljati. U uzvratu će imati umjetnu travu, drukčije uvjete, ali pustite to. Danas gotovo svi doma imamo umjetnu travu u dvorištu, a igrači su profesionalci, za sve se pripreme.

Kada smo kod Hajduka, on se ovog ljeta pojačao. U Split je došao legendarni Gennaro Gattuso kao trener, tu je i Ivan Rakitić, a uz njega Ivan Perišić i Marko Livaja otprije.

– Za mene je to jedna dobra priča. Gattuso je bio luđak kao igrač, vjerujem da je takav i kao trener. On bi se trebao sjajno uklopiti u tamošnji mentalitet, a i radio je u velikim klubovima, njegov dolazak velika je stvar za Hajduk. Što se Rakitića tiče, on je jedan od najboljih hrvatskih veznih igrača posljednjih 10-15 godina. Istina je da je u poznim godinama, ali kada se pored njega stave brzi igrači, on može potegnuti. Veliko je pojačanje.

Mogu li sva ta velika imena dati Hajduku prevagu u prvenstvu?

– Lijepo je to na papiru, ali imena ne igraju, treba tu puno trke, zalaganja, a i Hajduk je dugo bez prvog mjesta. Bio bih budala da kažem da je ovo njihova godina kada se već nekoliko puta ispostavilo da nije tako. No vjerujem da su naučili nešto iz svojih grešaka svih ovih godina.

Rijeka je prošle sezone bila na korak do naslova, sada je ostala bez važnih joj Nediljka Labrovića i Marka Pjace, ali ostali su Marco Pašalić i Toni Fruk. Trener Željko Sopić stavio je dobre temelje prošle sezone, što očekivati od Rijeke?

– Prošle sezone vjerovao sam da Rijeka može puno više. Pjaca se vratio, zna sve o nogometu, bio je glavni, a sada je otišao. Teško će ga se nadomjestiti, ali zadržao je klub većinu igrača, a vjerojatno će se još i pojačati. Mislim da su Sopić i Rijeka naučili puno iz prošle sezone. No moram opet reći što uvijek govorim – Dinamo je za koplje iznad HNL-a. Bio je možda najlošiji u zadnjih 10 godina, ali svejedno je osvojio sve.

Osijek pak ima novog trenera Federica Coppitellija, a u svojim redovima najboljeg strijelca HNL-a Ramona Miereza pa Antona Matkovića, kojem tepaju da je novi Mandžukić... Što s njima?

– Pratio sam ih u generalki uoči sezone. Zanima me kako će odigrati prva kola prvenstva. Otići ću i na Opus Arenu pogledati susret protiv Levadije – kaže nam Neretljak, kojeg pitamo i što misli kakav europski doseg mogu napraviti hrvatski klubovi i koliko se uopće razvio naš nogomet.

Ili afirmacija mladih ili rezultat

– Po meni zadnjih godina ne idemo previše prema gore, stagniramo, a pogotovo u Europi. Ne napravimo puno ozbiljnih stvari, a ako ne napravimo u Europi, nema nas nigdje. Nije idealna situacija. Bio bi uspjeh da netko od njih zaigra u Konferencijskoj ligi. Svatko mora gledati u svoje dvorište. Klubovi moraju podvući crtu žele li afirmaciju mladih ili rezultat. Samo je Rijeka sada afirmirala mlade, ostali nisu ništa posebno napravili. Osijek je posljednjih nekoliko mjeseci pod Zoranom Zekićem krenuo i to je bio ispravan put. Jedini ispravan put je stvaranje mladih uz nekoliko iskusnih pa prodaja, jer od toga klubovi žive. Pa tako radi i Ajax i uspije napraviti rezultate – kaže nam Neretljak, koji je početkom srpnja preuzeo trenersko mjesto u NK Zrinski Osječkom. Klub je to koji se prošle sezone borio za HNL, ali to je mjesto uzeo Šibenik.

– Trenirao sam u BiH i bio sam na nekom putu kada me predsjednik kluba nazvao. Porazgovarali smo, ambiciozan je, brzo smo se dogovorili. Velika je razlika u momčadi od prošle godine, sada je puno mladih, baza je na domaćim i mladim igračima. Bit ćemo dobri. Dugo sam u trenerskom poslu i uvijek je to razvijanje mladih. Nismo Manchester City da samo izaberemo igrača i kupimo. Cilj je mlade razviti i doći do Prve lige. Inače, treniramo u Gradskom vrtu, uvjeti su nam odlični.

Kada smo ga pitali ima li pritiska zbog imperativa ulaska u HNL, rekao je:

– Pritisak je kada ste bolesni, a nema lijeka. Ovo je posao, volim to, radim to. Radimo što više i što bolje, a na kraju ćemo vidjeti.