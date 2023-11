Rukometašice Bjelovara u osmini finala: Gradonačelnik obećao sponzore za putovanja, sve do finala

Rukometašice Bjelovara ostvarile su lijep uspjeh plasmanom u osminu finala Europskog kupa. Voljom ždrijeba za plasman među osam najboljih igrat će protiv nizozemskog sastava Venlo, a prva utakmica igra se 13. ili 14. siječnja sljedeće godine u Bjelovaru. Uzvrat je tjedan dana kasnije u Nizozemskoj. Venlo je trenutačno drugoplasirani sastav nizozemske lige, a prošle godine bile su prvakinje. U rosteru nemaju nijednu strankinju. Zanimljivo je da će im gostovanje u Bjelovaru biti treće gostovanju u zemljama bivše Jugoslavije ove sezone. Naime, u prvom kolu kvalifikacija izbacile su Skopje (39:26 i 43:18), a u drugom kolu Krivaju iz Zavidovića (39:19 i 30:15).

Nadoknadile minus tri

Izabranice Darija Obrana su u ispunjenoj Dvorani europskih prvaka svladale su u 3. kolu Slovan Duslo Šal'a s 30:22 te su tako nadoknadile zaostatak od tri gola iz prvog susreta (27:30). Dario Obran, trener Bjelovarčanki, uoči susreta najavio je da će djevojke "dati sve od sebe za prolaz", a tako je i bilo. Domaće igračice, nošene sjajnom atmosferom, od prvih minuta su dale do znanja gošćama kako su spremne na sve.

– Obrana je bila dobra cijelu utakmicu, Lea Vukojević je u tom segmentu odigrala strašno. Dobro smo se pripremili, bili koncentrirani, igrali pametno, a publika nam je bila lijep vjetar u leđa. Ždrijeb nam je donio Nizozemke, a kao što znamo, gradonačelnik Hrebak nam je obećao pomoći – rekao je Obran.

Zanimljivo je da su se rukometašice i trener Darijo Obran i pomoćnici uoči utakmica sa Slovakinjama družili s navijačima i gradonačelnikom Darijem Hrebakom dok su u kućici pokraj gradske fontane prodavali ulaznice.

– Grad će uz sponzore osigurati sredstva za novo europsko gostovanje. Tako će biti sve do finala ako bude potrebno. No, naravno, ne treba stavljati opterećenje na djevojke – istaknuo je Hrebak.

U rosteru Bjelovarčanki igra nekoliko poznatih imena. Jedna od najiskusnijih je Ana Turk. Ova 34-godišnja vrlo iskusna krilna igračica iza sebe ima odličnu karijeru. Od 2008. do 2012. godine bila je članica zagrebačke Lokomotive, a sezonu 2011./2012. provela je na posudbi u mađarskom klubu Fehervar KC-u. Potom prelazi u također mađarski Vaci NKSE gdje je igrala od 2012. do 2014., da bi zatim uslijedio povratak u Podravka Vegetu – njezin seniorski sastav. Dakle, Turk se može pohvaliti respektabilnom inozemnom karijerom, ali i mnoštvom osvojenih prvenstava i kupova. Ova rukometašica je puno puta nosila i reprezentativni dres. Za Podravku je igrala devet godina, a navodno je u klubu više nisu željeli jer ima previše godina. Iz Podravke su u Bjelovar došle i Antonia Oremović i Lea Vukojević. Jedna od stožernih igračica je i Ana Marija Gavrić, nekadašnja igračica zagrebačke Lokomotive koja je u 28. godini ostvarila transfer karijere. Potpisala je za francuski Brest, sastav koji je ne tako davno igrao u finalu Lige prvakinja. Gavrić je kao najbolja igračica u sezoni 2012./2013. predvodila Bjelovar do drugog mjesta u Drugoj HRL Sjever. Potom je igrala za čakovečki Zrinski odakle je 20. siječnja 2020. došla u Lokomotivu.

Četvrte u domaćoj ligi

Ove sezone u klub su došle Lea Smiljanec iz druge momčadi koprivničke Podravka Vegete, Sara Krizmanić i Ana Turk. Krizmanić pokriva poziciju srednje vanjske igračice i u rukometni grad stigla je iz čakovečkog Zrinskog u kojem je u prošloj sezoni u 26 utakmica protivničke mreže zatresla 108 puta. U odnosu na prošlu sezonu ŽRK Bjelovar je napustila samo Lucija Ivanda.

Bjelovarčanke su lani također igrale u osmini finala Europskog kupa, ali su u dvije utakmice ispale od grčkog sastava PAOK-a. Inače, najveći uspjeh Bjelovarčanke su ostvarile 2020. godine kada su igrale u četvrtfinalu Challenger kupa kada su ispale od zagrebačke Lokomotive. U domaćem prvenstvu Bjelovar je trenutačno četvrti, iza Podravka Vegete, Lokomotive i Zrinskog. No Bjelovarčanke imaju četiri utakmice manje od Podravke, dvije od Lokomotive i jednu od Zrinskog.

Kada govorimo o rukometu u Bjelovaru, svi znaju za muški klub Partizan koji je 1972. godine postao pobjednik Kupa prvaka. No malo tko zna da su rukometašice Bjelovara bile prvakinje Hrvatske 1963. godine. U to vrijeme bila je jaka Lokomotiva iz Virovitice, Trešnjevka te Partizan iz Koprivnice. Klub je osnovan 1955. godine kao rukometna sekcija Društva za tjelesni odgoj Partizan (DTO Partizan).

