Zagreb sve bolji u Ligi prvaka. Dobrim igrama privlače sve više gledatelja

Rukometaši Zagreba žale za drugim bodom u susretu protiv poljskog Kielcea (22:22) u 7. kolu elitne skupine Lige prvaka. Imali su dva boda u džepu jer su tri minute prije kraja imali 22:20 i napad. No, ispostavilo se da zagrebaši do kraja utakmice nisu postigli više nijedan pogodak, a primili su dva. Mogli su primiti i tri pa bi na kraju i izgubili dobivenu utakmicu.

– Moram iskreno priznati da me je Talant Dušebajev, trener gostiju, iznenadio obranom 5-1 koju je igrao zadnjih pet minuta. Poljska momčad tu vrstu obrane gotovo nikad ne igra, no morali su nešto probati ne bi li nas iznenadili. Na njihovu sreću uspjeli su u svojoj nakani – rekao je Andrija Nikolić, prvi trener Zagreba u odsutnosti Nenada Šoštarića koji je trenutačno izvan stroja zbog problema s kralježnicom.

Zagreb je pak iznenadio Kielce sa Zvonimirom Srnom. Poljski trener sigurno nije računao da će Srna biti spreman za susret, a reprezentativac Hrvatske pokazao je svu svoju raskoš u obrani i napadu bez obzira na to što je bio bez utakmica više od mjesec dana. Bio je dobar sve do posljednje minute kada je napravio veliku grešku predavši loptu suparniku u ruke. No, bitno je da to nije bila skupa pogreška i da je Srna tu, uz momčad, i tek sada se vidi koliko je nedostajao u rotaciji na susreta protiv Szegeda u gostima kojeg je Zagreb izgubio s pogotkom razlike.

I ova utakmica pokazala je da Zagreb igra potpuno ravnopravno s klubovima iz samog europskog vrha, s klubovima koji slove za favorite za plasman na završni turnir. Dobre igre privlače i sve veći broj gledatelja na tribine zagrebačke Arene. U slučaju dobrog rezultata u Kielceu sljedećeg tjedna, ne treba sumnjati da bi protiv Szegeda mogao pasti novi rekord. A ta utakmica vjerojatno će biti ključna za prolaz u osminu finala.

