Rujevica ili Bernabeu? Ulaznica za Rijekinu europsku premijeru košta kao da dolazi Real s Modrićem

Tko ove sezone misli gledati nogomet u Rijeci, taj će morati dobro posegnuti u novčanik. Mi Riječani kazali bismo - u takujin. Davno su prošla vremena žicanja na cesti iznad zapada Kantride, kada bi neki od okorjelih navijača pokušali namusti 20 kuna za upad na mjesto ispod ure... Sad je to neka druga, za mnoge pomalo nejasna priča. Nejasna je i za ovog novinara.

NK Rijeka je, naime, objavila cijene ulaznica za uzvratni dvoboj 2. pretkola Europske lige. Podsjetimo, aktualni viceprvaci Hrvatske igrat će 1. kolovoza od 20 sati protiv rumunjskog drugoligaša Corvinula, senzacionalnog osvajača tamošnjeg Kupa. Cijene karata? Prihvatljive, popularne, malo sutra.

Krenimo prvo od toga da godišnje ulaznice, koje su također, nota bene, poskupjele za dvostruko u odnosu na prošlu sezonu, ne vrijede za Europu. Dakle, nakon što su svoje navijače koji ipak ne žele Rijeku gledati preko TV-ekrana izmuzli do gole kože cijenom pretplatnih paketa, ovo sad je guljenje do gole kože. U najmanju ruku, reći ćemo to bez uvijanja, cijene za pogledati Rumunje su - skandalozne.

Tako Rijeka za Corvinul nudi tri kategorije ulaznica prije dana utakmice i još tri kategorije na dan utakmice. Navijačka, Armadina sjeverna tribina u dane prije utakmice stoji 8 eura ako ste i pretplatnik i član kluba, 15 eura ako ste samo član ali ne i pretplatnik te 30 eura ako niste ništa od toga. Dakle, ako samo na sjeveru Rujevice želite pogledati Corvinul morat ćete izdvojiti skoro četverostruko više od člana kluba i pretplatnika na ovosezonsku godišnju ulaznicu.

Nije to sve. Jer ako do ulaznice želite doći na dan utakmice, to će vas, govorimo opet o sjeveru, koštati istih 8 eura ako ste pretplatnik i član kluba, 20 eura ako ste samo član, odnosno čak 40 eura ako ste "ništa od navedenog". Pet puta više.

Za rubne dijelove istoka, tribine koja se vidi na kamerama pretplatnici i članovi u oba slučaja plaćaju po 11 eura, članovi na dane prije utakmice plaćaju 23 (na dan utakmice 30), dok ovi iz rubrike "ni pretplatnik ni član" moraju izdvojiti čak 60 eura. Za sredinu istoka ulaznica se na dan utakmice već penje na 70 eura, a na zapadu je priča još drugačija i skuplja pa su navijači s pravom ogorčeni, što se jasno vidi i po komentarima na društvenim mrežama.

Jedan navijač na društvenim mrežama posprdno je komentirao da je jedan bubreg morao prodati za godišnju pretplatu, a da će se drugoga morati odreći za potrebe gledanja ove utakmice. Kad pogledamo cijene za Corvinul, nije daleko od istine... Kao da dolaze Luka Modrić i madridski Real...

No, oni koji žele, ulaznice za utakmicu 2. pretkola Europske lige mogu kupiti od utorka 23. srpnja u slobodnoj prodaji, a do 29. srpnja kupnja je moguća isključivo na blagajnama klupskog kampa. Od 29. srpnja u prodaju idu sva slobodna mjesta i moći se karta kupiti i fizički i online.