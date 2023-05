Roland Garros je sve 'tanji', nakon Nadala, Čilića i Kyrgiosa nastup otkazao i Murray

Škotski tenisač Andy Murray povukao se s Roland Garrosa zbog umora dok se priprema za turnire na travi. Škot je prvotno planirao sudjelovati na Roland Garrosu ovog mjeseca, ali sada je odlučio odustati od nastupa u Parizu nakon razgovora sa svojim stručnim osobljem. Zadnji put je na Roland Garrosu igrao 2020. godine.

Odustajanje od natjecanja na zemljanoj podlozi omogućit će 36-godišnjaku da da prioritet svojim pripremama za naporni dio sezone na travnatim terenima koji počinje sljedeći mjesec.

Murray nije uspio dobiti meč ni na jednom od tri turnira Masters 1000 na zemljanoj podlozi prošli mjesec i izgubio je u dva seta od Stana Wawrinke u prvom kolu Bordeaux Challengera prošlog tjedna.

Tjedan dana prije toga poražen je u prvom kolu Italian Opena od Fabia Fogninija. No početkom ovog mjeseca osvojio je svoj prvi naslov od listopada 2019. pobjedom na ATP Challenger turniru u Aix-en-Provenceu.

Murray se tako priključio hrvatskom tenisaču Marinu Čiliću, Španjolcu Rafaelu Nadalu, Talijanu Matteu Berettiniju i Australcu Nicku Kyrgiosu koji su odustali od nastupa na drugom grand slam turniru sezone.

U ponedjeljak u Parizu počinje Roland Garros i trajat će do 11. lipnja. Wimbledon počinje 3. srpnja.

This year's Roland-Garros will be the first since 1998 without Roger Federer or Rafael Nadal 💔 pic.twitter.com/ltAmLRxHXA