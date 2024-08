Rijeka na bizaran način smijenila Sopića. Javio se za Večernji i evo što nam je rekao nakon otkaza

"Odlazimo na noge Elfsborgu u četvrtak s jednim ciljem, a to je pobjeda i prolaz u daljnju fazu natjecanja. Znamo da su drukčija momčad kad igraju kod kuće i gledali smo zadnju njihovu domaću utakmicu koju su pobijedili s 2:1. Ne mijenjaju previše svoj stil igre", rekao je danas na presici trener Rijeke Željko Sopić uoči uzvratne utakmice trećeg kola Europske lige protiv Elfsborga (na Rujevici je bilo 1-1).

A onda šok. Sopić, koji je u prvih pet utakmica sezone ostvario dvije pobjede i tri remija, nakon presice dobio je otkaz. O. K., ne može se reći da je Rijeka oduševila. Daleko od toga jer je zapravo jedino protiv Lokomotive prikazala svoj najbolji nogomet, ali predstave ispod nivoa riječke momčadi ne bi trebale biti razlog otkaza jer sezona je praktički tek počela i momčad se uigrava.



"HNK Rijeka zahvaljuje Željku Sopiću na svemu što je učinio za klub i želimo mu puno sreće u nastavku trenerske karijere", navode na klupskim stranicama.

Ovako nešto u Rijeci se događa već drugu sezonu zaredom da uoči velike europske utakmice na početku sezone ostaju bez trenera. Doduše, prošle sezone to je ispalo još bizarnije jer nakon što su ga nazvali, sadašnji trener Dinama Sergej Jakirović doslovno je s plaže odjurio autom u Zagreb na potpis za Dinamo, a da nitko ništa nije znao. Tri dana prije utakmice protiv Lillea!

– Nakon konferencije za novinare zvao me sportski direktor Darko Raić-Sudar i rekao za otkaz. Nismo još ništa potpisali, ni sporazumni raskid, ni ništa, tako da je to sve u najboljem redu. S druge strane klub je to odlučio i to je to. Nisam ovo očekivao, ali vjerojatno ću u karijeri dobiti još x otkaza. No ovaj je najbezbolniji jer ne odlazim zbog loših rezultata, odlazim uzdignute glave zbog svega što sam napravio s Rijekom. Mogu samo zahvaliti igračima i navijačima na svemu.

Sad se postavlja pitanje što se događa s direktorom Darkom Raićem-Sudarom, a pogotovo Damirom Miškovićem, odnosno na kakav to način on vodi klub? Koji je razlog otkaza? Je li možda Sopić na presici rekao nešto što nije smio? Sve to znaju samo njih dvojica. Igrači Rijeke sad trebaju prebroditi ovaj šok i potpuno se okrenuti uzvratu s Elfsborgom, na čelu sa Sopićevim bivšim pomoćnikom Radomirom Đalovićem kao novim trenerom aktualnog hrvatskog doprvaka.