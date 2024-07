Riječi miljenika maksimirske publike oduševit će sve u Dinamu: 'Znaju što im je sada činiti...'

Nogometni svijet s nestrpljenjem iščekuje nedjeljno finale Europskog prvenstva u Njemačkoj. Točnije u Berlinu, gdje će se sastati reprezentacije Španjolske i Engleske. Jedan od onih koji bi mogao zablistati i u tom dvoboju, svakako je nekadašnji igrač Dinama, Dani Olmo.

Olmo je zabijao golove na zadnje tri utakmice. Pogađao je protiv Gruzije u osmini finala, Njemačke u četvrtfinalu te Francuske u polufinalu, u kojem je Španjolska pobijedila nakon preokreta s 2:1. Olmo je s tri gola i dvije asistencije na Euru glavni kandidat za "Zlatnu kopačku", nagradu koja se dodjeljuje najboljem strijelcu turnira.

Miljenik maksimirske publike, veznjak koji je u Dinamu igrao od 2015. do 2020. godine kada je za 29 milijuna eura prodan u njemački RB Leipzig, dao je intervju za španjolsku radio-postaju Cadena SER. U njemu je dao naznačiti da će ovoga ljeta ponovno promijeniti klub. Ta informacija mogla bi razveseliti sve u Dinamu, koji čeka na zaključenje posla s kojim bi mogao uprihodovati dodatnih šest milijuna eura.

Podsjetimo, Dinamo ima pravo na 20 posto od zarade RB Leipziga na Olmovom transferu. Budući da je do 20. srpnja aktivna klauzula po kojoj iz Njemačke može otići za 60 milijuna eura, Dinamu bi pripalo 20 posto od 31 milijuna eura Leipzigove zarade. Pisali smo već, to znači da bi Dinamo dobio tih šest milijuna o kojima se priča. Postoji mogućnost da se transfer završi i nakon 20. srpnja, a to bi onda moglo značiti i veću cijenu odštete.

- Sada ljudi znaju što im je činiti. Nakon 20. srpnja morat će se dodatno potruditi ako me misle dovesti - rekao je Olmo za Cadenu SER i tako najavio mogućnost skorog odlaska iz Leipziga. Lista onih klubova koji ga žele dovesti je podugačka, ali u prvom su redu Manchester City i Barcelona.

- Ipak, sada ne razmišljam mnogo o transferu, već o utakmici u nedjelju. Transferom se bave ljudi kojima vjerujem, a oni znaju kako to treba izvesti. Neće biti problema, imam dobar odnos s trenerom i upravom Leipziga. Sve što želim je pobjeđivati, a to sam htio i ljetos kada sam produžio ugovor s klubom - dodao je Olmo.