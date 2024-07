Real objavio kada će službeno predstaviti Mbappea, navijači strahuju zbog jednog detalja

Francuska nogometna reprezentacija eliminirana je s Europskog prvenstva. Nakon polufinalnog poraza od Španjolske (2:1) postalo je jasno da aktualni svjetski doprvaci ne mogu doći do titule europskog prvaka. Osim zbog slavlja Španjolske, u Madridu, posebice onom dijelu koji navija za Real, mogu biti sretni i zbog skorog dolaska Kyliana Mbappea u redove kraljevskog kluba.

Iz Reala su već pozvali navijače i sve zainteresirane na predstavljanje francuskog superstara. Poznato je, Real će na Santiago Bernabeuu predstaviti svog novog igrača idućeg utorka, 16. srpnja od podneva. Očekuje se pun stadion i spektakularan doček za toliko dugo čekano pojačanje iz PSG-a.

🚨⚪️ Real Madrid confirm they will present Kylian Mbappé as new signing on Tuesday, July 16 — 12pm CET.



Estadio Santiago Bernabéu. ✨🇫🇷 pic.twitter.com/K9lt9Q9aoK