RB Leipzig upisao prvu pobjedu u LP, igrali Gvardiol i Juranović

U susretu 3. kola F skupine nogometne Lige prvaka RB Leipzig je pobijedio Celtic sa 3-1 upisavši prvu pobjedu u skupini.Golove za njemački sastav zabili su Christopher Nkunku (27) i Andre Silva (64, 77), dok je za Celtic zabio Jota (48).

Domaćin je već u trećoj minuti imao sjajnu priliku, no Nkunku je pucao pored desne stative. U 18. minuti je Mohamed Simakan zatresao škotsku mrežu, međutim pogodak je nakon asistencije VAR-a poništen. No, u 27. minuti je sve bilo čisto, Nkunku je zabio za 1-0, a bio je to njegov sedmi gol u devet nastupa ove sezone.

Foto: LISI NIESNER/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group F - RB Leipzig v Celtic - Red Bull Arena, Leipzig, Germany - October 5, 2022 RB Leipzig's Andre Silva celebrates scoring their second goal with Dominik Szoboszlai REUTERS/Lisi Niesner Photo: LISI NIESNER/REUTERS

Škotski prvak je izjednačio u 48. minuti, Furuhashi je asistirao, a Jota zabio. U 61. Leipzigu je poništen još jedan pogodak, no tri minute kasnije Andre Silva je sretno zabio po sredini gola za 2-1. Isti je igrač u 77. postavio konačnih 3-1.

Za Leipzig je Joško Gvardiol odigrao cijeli susret, baš kao i Josip Juranović za goste.

U drugom susretu iz ove skupine večeras se sastaju Real Madrid i Šahtar.