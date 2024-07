Raspored nastupa hrvatskih olimpijaca. Sprema se uzbudljiv dan u Parizu

Olimpijske igre u Parizu kreću u svoj četvrti dan, što znači da je na redu još sportova, a posebno bi zadovoljni mogli biti ljubitelji onih borilačkih. U ponedjeljak je strijelac Miran Maričić (27) donio Hrvatskoj brončanu medalju, prvu ovih igara, u finalu zračne puške na 10 metara. Matija Marinić je u finalu kanua na divljim vodama završio osmi, a hrvatski rukometaši doživjeli su neočekivani poraz od Slovenije (31:29). Uz to, olimpijski pobjednici iz Tokija, Nikola Mektić i Mate Pavić, ispali su već u prvome kolu turnira u parovima, a prolaz nije izborio niti stolnotenisač Tomislav Pucar.

Mnogo sadržaja sprema se i u utorak (30. srpnja). Braća Fantela i Palma Čargo nastavit će natjecanje na francuskim vodama. Fantele su u ponedjeljak uspjeli popraviti svoj plasman, a isto će pokušati učiniti i danas. Cernogoraz nastavlja natjecanje u kvalifikacijama, a sat vremena kasnije započinje i natjecanje u Judu. Damir Martin se natječe u četvrtfinalu skifa, a braća Lončarić će nastupiti u polufinalu dvojca na pariće.

Također, u trećem kolu stolnoteniskog turnira nastupit će Andrej Gaćina, a u utrci na 100 metara slobodnim stilom nastupit će naši plivači Nikola Miljenić u muškoj i Jana Pavalić u ženskoj konkurenciji. Jedan od zasigurno najvećih događaja dana jest meč Donne Vekić i Coco Gauff u osmini finala, a najbolja hrvatska tenisačica otvorit će i natjecanje u mješovitim parovima s Pavićem. Još jedan veliki sportski događaj dana jest vaterpolo utakmica Hrvatske i Italije, svjetskih prvaka i doprvaka od 12.05. Gabriel Veočić će otvoriti natjecanje u boksu (do 80 kilograma), a u kvalifikacijama freestyle BMX-a nastupa Marin Ranteš.

–:-- → JEDRENJE (49er, plovovi 7-9) - braća Fantela

–:-- → JEDRENJE (windsurfing, plovovi 3-7) - Palma Čargo

09.00 → STRELJAŠTVO (trap, kvalifikacije, 2. dan) - Giovanni Cernogoraz

10.00 → JUDO (do 63 kg): Katarina Krišto (od kvalifikacija do finala)

10.30 → VESLANJE (skif, četvrtfinale) - Damir Martin

11.00 → STOLNI TENIS (singl, 3. kolo): Andrej Gaćina - Yun-Ju Lin

11.10 → VESLANJE (dvojac na pariće, polufinale) - braća Lončarić

11.40 → PLIVANJE (100m slobodno, kvalifikacije) - Nikola Miljenić

12.00 → TENIS (osmina finala): Donna Vekić - Coco Gauff (1. meč na centralnom)

12.00 → TENIS (1. kolo, mješoviti parovi): Pavić/Vekić - Zhang/Zheng (3. meč na terenu 12)

12.05 → BOKS (do 80 kg, 2. kolo): Gabriel Veočić - Iashaish Hussein

12.05 → VATERPOLO (skupina A, 2. kolo): Hrvatska - Italija

12.55 → PLIVANJE (100m slobodno, kvalifikacije) - Jana Pavalić

15.10 → BICIKLIZAM (BMX freestyle, kvalifikacije) - Marin Ranteš

15.30 → STRELJAŠTVO (trap, finale) - Giovanni Cernogoraz (ako se plasira)

20.30 → PLIVANJE (100m slobodno, polufinale) - Nikola Miljenić (ako se plasira)

21.25 → PLIVANJE (100m slobodno, polufinale) - Jana Pavalić (ako se plasira)